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Как избавиться от рубцов и пигментации после акне 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.RU
Акне может причинять немало проблем даже после того, как ты избавишься от этого недуга. Лечение последствий — следующий шаг к исцелению. Редакция WMJ.ru предлагает 5 эффективных способов, которые помогут тебе избавиться от постакне. Подробнее о каждом — в нашем материале!
Чтобы решить проблему постакне, придется избавиться от красных пятен на месте зажившего прыщика и от рубцов различной глубины.
Пигментация — это нарушение кровотока и скопление мелатонина, которые можно устранить, если усилить регенерационные процессы в эпидермисе и обеспечить правильный кровоток. С рубцами все сложнее: для избавления от этого дефекта кожи придется прибегнуть к помощи косметологии. Если на твоем лице все еще есть высыпания и прыщи, то стоит быть аккуратной со всеми из перечисленных методов и сосредоточится на полной ремиссии акне.

Бадяга

Один из национальных героев и первопроходец в борьбе за чистоту кожу — это бюджетная мазь бадяга. В его основе препарат животного происхождения, который получают из колоний пресноводных губок семейства бадяговых. На губках расположены мини-иглы, которые вызывают микроповреждения кожи, ускоряют ее обновление и регенерацию, устраняют синяки и застарелую пигментацию. Бадяга эффективна при избавлении от пятен коричневого цвета, а вот для устранения свежей пигментации на месте недавно зажившего прыщика это народное средство лучше не использовать, в противном случае оно может вызвать воспаление и только усугубить проблему.
Впрочем, бадяга хоть и дешевое средство, но не всегда эффективное, поэтому перейдем к зарекомендовавшим себя косметологическим процедурам.

Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка — один из самых действенных способов борьбы с постакне, который дает гарантированный и заметный результат уже после первой процедуры. Шлифовка — это скорее тяжелая артиллерия, которой под силу помочь даже в самых запущенных случаях: после крайне тяжелой стадии акне, при сильных рубцах и застарелой пигментации. Принцип этой процедуры следующий: лазером снимается верхний слой кожи, пораженный рубцами и пигментацией. Регенерация здорового обновленного эпидермиса занимает неделю, зато всего за три процедуры шлифовки можно полностью избавиться от постакне раз и навсегда.

Пилинги

Проверенный метод борьбы с постакне — это химический пилинг. Запомни: эффективно решить проблему смогут срединные пилинги, провоцирующие усиленное отшелушивание отмерших частиц эпидермиса. Пилинги прекрасно помогают, если ситуация незапущенная: рубцы и пигментация свежие и не слишком выраженные. Срединные пилинги можно проводить каждые 3-4 недели только в кабинете косметолога. Чтобы решить проблему пигментных пятен, потребуется курс как минимум из четырех процедур. Рубцы будут становиться менее выраженными на протяжении всего процесса лечения, однако есть вероятность, что неровности и щербинки так окончательно и не пройдут.
Лучшие пилинги для борьбы с постакне — это салициловый, Джесснера и желтый. Салициловый отшелушивает кожу, обладает антисептическим действием и контролирует выработку себума, а значит, препятствует появлению новых высыпаний. Пилинг Джесснера основан на комбинации трех компонентов — салициловой и молочной кислоты и резорцина. В итоге пациент получает отшелушивание, стимулирование выработки коллагена, депигментацию и противорубцовое действие в одном составе. Желтый пилинг основан на ретиноле — концентрированном витамине А — и обладает наиболее щадящим действием из всех предложенных альтернатив. Впрочем, глубины воздействия желтого пилинга может и не хватить.
Запомни, что все срединные пилинги ни в коем случае нельзя делать в солнечное время года, иначе ты рискуешь заработать гиперпигментацию.

Ускорение регенерации кожи

Чтобы избавиться от постакне, одним лишь отшелушиванием кожи не обойтись, также необходимо ускорить и ее регенерацию после не самых щадящих процедур. Верный способ — спровоцировать обновление за счет микротравм, например процедуры RF-лифтинга, мезотерапии и витаминных коктейлей. Любая инъекция вызывает повышенную выработку коллагена и усиленное восстановление в месте прокола, а витамины и мезопрепараты снабжают кожу питательными веществами, которые только ускоряют процесс регенерации.

Домашний уход

Какими бы эффективными ни были косметологические методики, любой достигнутый результат нуждается в поддержке правильным домашним уходом. Следует выбирать средства, обеспечивающие щадящее отшелушивание эпидермиса. Ищи в составе такие компоненты, как салициловая кислота, витамин С, ретинол и ниацинамид. При использовании пилингов не забывай и про увлажняющий крем, который будет укреплять кожу после всех процедур у косметолога.
Не забывай и про профилактику акне — раз в неделю делай глиняные маски. Этот бьюти-продукт поможет контролировать выработку себума и предотвратит возможные высыпания.
Избавиться от последствий акне можно, главное — обойтись без самолечения и народных методов. Оптимальный выход — обратиться к врачу-дерматологу или косметологу и составить план лечения.
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