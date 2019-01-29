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5 секретов красоты от наших бабушек 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
В индустрии красоты постоянно появляются новые тенденции и технологии, но не все из них проходят проверку временем. Самые лучшие секреты для красоты лица и волос достались нам еще от поколения бабушек, это мудрость десятилетий, выраженная в традиционных средствах для ухода.

Регулярно отпаривать лицо

Раньше женщины не ходили в спа-салоны и не получали отшелушивающие процедуры, они прибегали к распариванию лица, чтобы быть красивыми. Процедура распаривания лица очень простая, ее можно проводить как в салонах, так и дома. Распаривать кожу лица можно несколько раз в неделю, при этом из пор будут удаляться частички пыли и прочие загрязнения. Регулярное распаривание защитит от угревой сыпи и других проблем с кожей лица, избавит от остатков макияжа и загрязнений из воздуха.

Использовать масло для волос

Секрет красоты волос от наших бабушек заключается в использовании масла для волос и массаже кожи головы. Нужно разделять волосы на проборы и наносить масло на кожу головы, затем массировать кожу головы так, чтобы масло просачивалось в корни. Масло будет поддерживать кожу головы и волосы в увлажненном состоянии, массаж усилит кровообращение и увеличит приток крови с питательными веществами. С маслом на волосах не выйдешь за пределы дома, поэтому делать данную процедуру следует на ночь, а утром смывать масло.

Огурцы против темных кругов под глазами

На рынке имеется множество средств для избавления от темных кругов под глазами, но самое эффективное из средств — это ломтики огурца. Если в последнее время тебе довелось много работать и мало спать, то воспользуйся этим старым секретом для устранения последствий. Нарежь охлажденный огурец на тонкие ломтики, закрой глаза и положи ломтики прямо на веки.
Приятный холодок от ломтиков огурца взбодрит, это принесет облегчение, спустя пять минут темные круги под глазами станут менее выраженными.

Маска из фруктов и йогурта

Почему бы не заменить ненатуральные средства из магазина на натуральные продукты? Используй любые фрукты и ягоды на свой выбор — клубника, персики, абрикосы, черника, каждый плод по-своему полезен. Смешай измельченную мякоть фруктов или ягод с йогуртом, охлади смесь и нанеси ее на лицо как минимум на десять минут.

Соли для ванн

В набор средств для ванн часто входят соли, это могут быть сложные составы или соль природного происхождения, как английская соль Эпсома. Любую солевую смесь для ванн можно приготовить в домашних условиях, самый простой способ заключается в смешивании соли с эфирными маслами. Ванна с солью расслабляет мышцы, снимает психологический стресс, ухаживает за кожей, борется с возможными инфекциями.
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