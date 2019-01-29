Стробинг в макияже: все, что вы хотели знать

Технике «стробинг», поработившей Instagram в 2017-ом году, на самом деле почти 90 лет — и придумал ее «крестный отец» макияжа Макс Фактор. За несколько лет своеобразного «ренессанса» стробинг претерпел ряд изменений, но суть остается та же: техника подразумевает расставление акцентов в макияже при помощи сияния.

В отличие от контуринга он не моделирует лицо, визуально меняя черты, а создает видимость свежего отдохнувшего лица и «холеной» кожи. Более того — контуринг когда-то вырос из стробинга, причем задолго до того, как о нем узнало семейство Кардашьян.

Разберемся в терминологии: с английского «strobe» переводится как «источник света» — впомните строб-лампу в клубах, производящую яркие вспышки. Ослеплять никого не нужно, просто возьмите хайлайтер и расставьте акценты: на лбу, скулах, спинке носа и галочке над губой — то есть, там, куда обычно падает натуральный свет.

Конечно, и тренды внесли свою лепту — визажист Елена Крыгина уверяет: «Мода на стробинг прошла. Блеск все еще в тренде, но теперь он другой — натуральный». Привычный хайлайтер она заменяет маслом для лица, чтобы кожа светилась естественным образом (интервью с Еленой найдете здесь). А вот визажист Сергей Наумов , наоборот, уверен: без стробинга европейским девушкам — никуда. Чтобы лицо не сильно блестело, он советует сначала наносить жидкий хайлайтер (такой, как его Aurora), а уже потом — легкий тон.

И все же даже такая простая техника в макияже подразумевает определенные правила, которые помогут выглядеть свежо и естественно, а не бороться в конкурсе двойников с диско-шаром.

Увлажняйте кожу перед макияжем

Ни один хайлайтер не будет выглядеть хорошо на коже с недостатками — особенно с шелушениями. Поэтому возьмите за правило наносить хороший увлажняющий крем перед макияжем. Подберите и сыворотку, которая будет дополнительно выравнивать цвет лица, а перед важными мероприятиями лучше использовать еще и тканевую маску — некоторые способны заставить кожу сиять даже без декоративной косметики.

Высветляйте только определенные зоны

Перед тем, как приступить к стробингу, убедитесь, что остальные зоны лица не блестят — иначе кожа может казаться жирной. На центр лба, подрободок и крылья носа лучше нанести пудру или предварительно использовать матирующее тональное средство (если ваш тип кожи это позволяет), а уже потом браться за хайлайтер. И помните — после того, как вы нанесли пудру, используйте только средства с сухой текстурой.

Выбирайте правильный хайлайтер

Чем меньше заметны блестки в хайлайтере — тем лучше, а если их совсем не видно, значит, вы нашли идеальное средство. Ваша задача — обмануть всех и создать видимость натурального свечения, и блестки в этой миссии вам точно не товарищи. Кремовые хайлайтеры легче наносить, они обеспечивают лучшее слияние с кожей, к тому же идеально подходят обладательницам сухого типа.

Если переживаете за чрезмерный блеск, отдавайте предпочтение компактным пудровым хайлайтерам: разотрите средство на тыльной стороне ладони и проверьте, не остаются ли на коже крупные блестки. Лучшие ищите здесь.

Учитывайте тон вашей кожи

Обращать внимание нужно не только на текстуру хайлайтера, но и на его оттенок. Слишком «холодные» цвета на коже с теплым подтоном будут смотреться неестественно — и наоборот. Если вы носите гордое звание Белоснежки, выбирайте светло-розовые или светло-бежевые хайлайтеры. Девушкам чуть смуглее стоит отдавать предпочтение цвету «шампань», а обладательницам оливковой или смуглой кожи можно смело облачаться в золото.

Не забывайте о растушевке

Стробинг, как и контуринг, подразумевает тщательную растушевку — поверьте, светящиеся полосы на вашем лице ничуть не лучше. Кончики пальцев, кисть или влажный спонж — решать вам, но видимых границ быть не должно.

Если нужно — усиляйте сияние

Если впереди фотосессия, помните — камера съест бóльшую часть вашего стробинга. Визажист Алена Моисеева в этом случае рекомендует поверх жидкого хайлайтера пройтись кистью с сухим. Если и этого недостаточно, или макияж стал выглядеть слишком неестественно, разотрите в ладонях масло для лица и аккуратно прижмите их к нужным зонам. На помощь придут и фиксирующие спреи, придающие сияние.