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На Тайване нашли семью «нестареющих» женщин 

Рамблер 5 часов назад
Эту семью на Тайване прозвали «семья замороженных лет» вовсе не случайно. Все женщины этого семейства выглядят просто потрясающе. Кажется, что время над ними не властно. Три сестры и их мать просто не стареют. Во всяком случае, глядя на их фотографии, невозможно даже представить, что на снимках женщины средних лет.
Первой известна в Сети стала старшая из сестер, Сюй Луэр, блоггер и дизайнер интерьеров. Подписчики женщины, узнав, что их любимице 43 года, долго не могли в это поверить.
Каково же было их удивление, когда Луэр рассказала о том, что у нее есть младшие сестры, которые выглядят ничуть не хуже, чем она. Фэйфэй Луэр и Шэрон Луэр 42 года и 38 лет соответственно.
Но, глядя на их фотографии, в это сложно поверить. На снимках позируют девушки, которые выглядят вдвое моложе указанного в их паспортах возраста.
Но и это еще не все: маме сестер, которая недавно отметила 65-летний юбилей, невозможно на вид дать больше 30 лет!
Женщинам семейства Сюй внимание поклонников, безусловно льстит. Они стали популярны в социальных сетях и охотно принимают комплименты.
При этом женщины утверждают, что никаких особых секретов сохранения красоты у них нет. Дамы уверены, что молодо может выглядеть любая женщина, для этого Сюй рекомендуют пить много воды, есть овощи, регулярно увлажнять кожу и отказаться от сладких газированных напитков.
Женский форум6
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