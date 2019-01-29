На Тайване нашли семью «нестареющих» женщин

Эту семью на Тайване прозвали «семья замороженных лет» вовсе не случайно. Все женщины этого семейства выглядят просто потрясающе. Кажется, что время над ними не властно. Три сестры и их мать просто не стареют. Во всяком случае, глядя на их фотографии, невозможно даже представить, что на снимках женщины средних лет.

Первой известна в Сети стала старшая из сестер, Сюй Луэр, блоггер и дизайнер интерьеров. Подписчики женщины, узнав, что их любимице 43 года, долго не могли в это поверить.

Каково же было их удивление, когда Луэр рассказала о том, что у нее есть младшие сестры, которые выглядят ничуть не хуже, чем она. Фэйфэй Луэр и Шэрон Луэр 42 года и 38 лет соответственно.

Но, глядя на их фотографии, в это сложно поверить. На снимках позируют девушки, которые выглядят вдвое моложе указанного в их паспортах возраста.

Но и это еще не все: маме сестер, которая недавно отметила 65-летний юбилей, невозможно на вид дать больше 30 лет!

Женщинам семейства Сюй внимание поклонников, безусловно льстит. Они стали популярны в социальных сетях и охотно принимают комплименты.

При этом женщины утверждают, что никаких особых секретов сохранения красоты у них нет. Дамы уверены, что молодо может выглядеть любая женщина, для этого Сюй рекомендуют пить много воды, есть овощи, регулярно увлажнять кожу и отказаться от сладких газированных напитков.