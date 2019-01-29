Парни-блогеры, которые красятся куда лучше девушек

Молодые и перспективные парни-мейкаперы, которые с косметикой на "ты".

Их соцсети — поток креатива. Их фотографии — всегда провокация и скандал. Отчасти из-за кричащего броского мейка, который создают эти мастера-художники, а может все дело просто в том, что они — парни? Ажиотаж вокруг этих персон отрицать смысла нет, поэтому просто посмотрите на лица ребят, которые умеют краситься куда лучше девчонок.

Андрей Петров

Молодой и очень перспективный визажист Андрей Петров начал с того, что красил только себя и друзей. Потом, что называется, набил руку и теперь радует в соцсетях своим творчеством. Пока, правда, самый провокационный макияж он, как истинный блогер, оставляет для самого себя.

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Петров страсть как любит краситься и примерять женскую одежду, чем вызывает бурный и не всегда позитивный отклик среди подписчиков. Следит за профилем Андрея в Инстаграм 543 тысячи человек.

Эпатаж эпатажем, но то, что парень отлично управляется с кисточками, отрицать просто невозможно.

Геворг

В отличие от самоучки Петрова, Геворг — профессиональный визажист. Он стал известен после шоу "Мейкаперы" с Региной Тодоренко и Владом Лисовцом.

@gev_mua

Теперь Геворг дает индивидуальные уроки и проводит курсы обучения визажу. А в соцсетях публикует сочные снимки. На его профиль подписаны почти 92 тысячи человек.

Игорь Синяк

А этого молодого человека можно смело назвать "заслуженным видеоблогером". С 2011 года Игорь сменил немало профилей деятельности, публикуя различные видеоразоблачения, вайны и просто смешные зарисовки. Позже Синяк решил добавить немного провокации и стал краситься, перевоплощаясь из обычного парня в медиадиву.

@theigorsinyak

В своих соцсетях Игорь максимально доброжелательно расположен к своим подписчикам и всегда готов дать дельный мейкаперский совет. Он рассказывает о новинках косметического рынка и учит правильно краситься. За его выпусками следят полмиллиона человек, а профиль в Инстаграм лишь немного отстает — на Игоря подписано 404 тысячи пользвателей.