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Звезды, пожалевшие о пластических операциях 

Рамблер 23 минуты назад
Звёзды постоянно пользуются услугами косметологов и пластических хирургов. Но, к сожалению, не всегда пластические операции идут на пользу внешности, а иной раз непрофессиональные действия хирургов наносят вред здоровью. В числе пострадавших от рук хирургов несколько лет оказалась телеведущая Оксана Пушкина, решившая избавиться от морщин. После уколов препарат не распределился под кожей, а собрался в бугорки. Оксане пришлось посещать других врачей и подать иск в суд на косметолога за некачественную работу. В конце концов Пушкина исправила ошибки врача и получила компенсацию.
О других знаменитостях, которым пластические операции повредили, расскажет видео.
Красота , Видео , Звёзды , Здоровье , Оксана Пушкина
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