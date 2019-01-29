Звезды, пожалевшие о пластических операциях 

Звёзды постоянно пользуются услугами косметологов и пластических хирургов. Но, к сожалению, не всегда пластические операции идут на пользу внешности, а иной раз непрофессиональные действия хирургов наносят вред здоровью. В числе пострадавших от рук хирургов несколько лет оказалась телеведущая Оксана Пушкина, решившая избавиться от морщин. После уколов препарат не распределился под кожей, а собрался в бугорки. Оксане пришлось посещать других врачей и подать иск в суд на косметолога за некачественную работу. В конце концов Пушкина исправила ошибки врача и получила компенсацию.
О других знаменитостях, которым пластические операции повредили, расскажет видео.