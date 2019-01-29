Как ухаживать за кожей зимой

Зима — одно из самых красивых, но холодных и неблагоприятных для кожи времен года. Всем хочется потеплее укутаться в шарфы, пуховики и свитеры, проводить свободное время возле камина или обогревателя, которые представляют собой настоящее испытание для нежной кожи лица и тела. Но если найти правильный подход и подобрать грамотный уход, можно выжить в стужу без потерь для красоты. Рассказываем о том, как правильно ухаживать за кожей зимой, и о лучших средствах, которые помогут в этом.

Принятие ванны

Из-за дефицита ультрафиолета, витаминов и избытка теплой одежды кожа страдает: «задыхается», истончается и сохнет, — поэтому дополнительный стресс в виде горячей ванны ей ни к чему. Даже если вы сильно замерзли и мечтаете залезть в кипяток, чтобы как следует расслабиться или согреться, этого делать не следует. Дело в том, что горячая вода и долгие ванные процедуры лишают кожу естественных жировых веществ, иссушают ее, провоцируют шелушения и раздражения. Вода должна быть теплой, время купания — коротким (максимум 20 минут). Если все-таки хочется расслабиться и погреться, добавьте в воду пару капель эфирных масел, пару ложек растительного масла (миндальное, оливковое, авокадо, персиковое и т. п.) или несколько стаканов молока. Эти ингредиенты увлажнят кожу, предотвратят появление шелушения и сухости. Кстати, слишком холодный душ тоже принимать не стоит: низкие температуры тормозят работу сальных желез, которые вырабатывают естественную для кожи смазку, предотвращая ее сухость. Идеальный вариант — контрастный душ. Он и настроение поднимает, и иммунитет повышает, и кожу делает гладкой, упругой и эластичной.

«У» — увлажнение

Качественное увлажнение необходимо коже всегда, не только зимой. Но именно в это время года эпидермис особенно страдает от недостатка влаги. Выход? Регулярно пользоваться увлажняющими кремами, молочком и маслом. Только не лосьоном — в большинстве случаев этот продукт содержит в составе спирт, который еще больше сушит кожу. При стянутости следует использовать масло — оно проникает в глубокие слои эпидермиса, моментально увлажняя и снимая неприятные ощущения. Крем и молочко рекомендуется искать с гиалуроновой кислотой в составе. Именно гиалуронка притягивает влагу из воздуха, благодаря чему кожа остается увлажненной постоянно, даже в офисе, где зимой вовсю топят батареи. Обладательницам чувствительной кожи стоит отказаться от средств с отдушками — они вызывают раздражение, сухость и зуд. Оставьте их на весну и лето, когда кожа не будет преть под объемными свитерами. Неплохо будет установить в квартире увлажнитель воздуха.

Текстура

В зимнее время стоит обращать особенное внимание на текстуру продуктов. Оптимальный выбор — густые кремы и кремы-баттеры. Они создают на поверхности кожи защитную пленку, удерживают влагу и не дают пересыхать эпидермису даже при очень сухом воздухе. Плюс ко всему благодаря плотной густой текстуре эти средства хорошо защищают от мороза, ветра и непогоды. Зимой не рекомендуется пользоваться легкими эмульсиями и гелями, поскольку в них недостаточно увлажнителя, а защиты просто ноль, поэтому толку в холодное время от них нет. Возьмите также на заметку правило: наносите уходовые средства на влажную кожу, сразу после душа или ванны, не вытираясь. Это поможет удержать жидкость в клетках намного дольше, кожа будет чувствовать себя заметно комфортнее, а вы не будете испытывать зуд.

Отшелушивание

Зимой тоже важно отшелушивать кожу и удалять ороговевшие клетки. Это помогает коже дышать, питательным и увлажняющим средствам — глубже проникнуть в эпидермис, а также предотвратить появление шелушения. Важно искать натуральные и увлажняющие компоненты в составе, желательно растительные и эфирные масла, экстракты трав и растений, жидкие витамины, мягкие кислоты. Но учтите, что в морозы кожа становится намного более чувствительной, сухой и подверженной раздражению, поэтому грубые скрабы и гоммажи с крупными абразивными частичками никак не подойдут. Отшелушивание должно быть максимально щадящим, частички — мягкими и мелкими. Пусть они не обладают выраженным шлифовочным действием, зато гарантируют бережное, нетравмирующее очищение, которое не нарушает естественный липидный покров, защищающий кожу.

Рацион

Пересмотрите немного свое питание. Зимой организму не хватает витаминов и минералов, запасы влаги быстро истощаются, из-за чего кожа становится сухой, приобретает некрасивый землистый оттенок, становится менее эластичной и упругой. Чтобы исправить ситуацию, важно не только тщательно ухаживать за кожей, но и правильно питаться. Чаще включайте в рацион молочные продукты, морепродукты, свежевыжатые соки, крупы, злаки, овощи и фрукты. Выпивайте не менее восьми стаканов воды в день. Также полезно пить зеленый чай, отвары трав, компоты и морсы.

Зона декольте

Зимой особенно важно уделять внимание зоне декольте. Из-за ношения свитеров с высоким горлом и шерстяных шарфов кожа в этой зоне быстрее высушивается, следовательно, морщинки становятся более заметными. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь жирными питательными кремами, используя их на ночь, а также делайте различные маски и компрессы с эффектом увлажнения.

Не забывайте про руки. В холодное время года им требуется особый уход, поскольку они часто остаются без защиты на морозе. Если забывать ухаживать за кожей рук, то она начнет трескаться, краснеть, шелушиться, появятся высыпания. Также зимой ухудшается снабжение питательными веществами кутикулы и ногтей, что отражается на их внешнем виде. Ногти начинают ломаться и слоиться. Поэтому ни в коем случае не выходите из дома без перчаток или варежек — это поможет избежать контакта с холодным воздухом. Перед выходом на улицу не мойте руки, но не забывайте наносить жирный питательный крем или колд-крем. При чрезмерной сухости кожи нанесите крем с сильным эффектом увлажнения. Но помните, в ближайшие 3–4 часа на улицу выходить будет нельзя: входящая в состав бьюти-средств влага быстро замерзает на морозе, провоцируя раздражения и образование трещинок. Также полезно делать масляные ванночки для рук и провести сеанс парафинотерапии.

7 идеальных средств для зимы

Almond Sensitive Skin Body Lotion, Weleda

Молочко с легкой тающей текстурой моментально впитывается, ухаживая за сухой и чувствительной кожей. Средство быстро снимает раздражения, покраснения и шелушения, вызванные морозами. Главный герой в составе — масло миндаля, которое богато жирными кислотами, витаминами, микроэлементами, минералами и другими полезностями. Оно снимает чувство стянутости, восстанавливает гидролипидный баланс, делает кожу мягкой, бархатной и шелковистой. Дополнено молочко пчелиным воском, который тщательно увлажняет кожу и создает на поверхности эпидермиса надежную защитную пленку. Аромат у средства легкий, сладковатый, миндальный, ненавязчивый. Благодаря натуральному составу молочко подходит даже обладателям чувствительной кожи.

Reparative Hand Cream, CeraVe

Плотный крем для рук предназначен специально для очень сухой и потрескавшейся кожи рук — то, что доктор прописал во время зимы. Запатентованная технология MVE способствует восстановлению и укреплению естественного защитного барьера. Гиалуроновая кислота в составе поддерживает и продляет эффект увлажнения. Крем заметно смягчает грубые участки кожи, обладает ранозаживляющим свойством (затягивает трещинки), обладает нейтральным ароматом. Расходуется очень экономично и быстро впитывается. Наносить крем можно как перед выходом на мороз, так и на ночь. В обоих случаях средство будет работать и приносить одинаковую пользу.

Lahde Moisture Intense Body Butter, Lumene

Масло для тела, после применения которого кожа моментально насыщается питательными и увлажняющими компонентами. В составе — арктическая ледниковая вода, уровень pH которой максимально близок pH-уровню кожи, а также березовый сок, считающийся превосходным увлажнителем. Благодаря последнему значительно повышается упругость и эластичность кожи, исчезают шелушения и сухость, кожа становится мягкой и гладкой. Кроме того, масло создает на эпидермисе защитный слой, поэтому никакие ветер, мороз и шерстяные изделия коже не страшны. Средство немного похоже на классический пломбир — твердое, холодное, но при соприкосновении с телом тает и обволакивает кожу, источая едва уловимый аромат свежести. Масло легко впитывается и не оставляет никаких следов, в том числе и жирной пленки.

Tuva Siberica Sayan Honey, Natura Siberica

Биоскраб на основе саянского горного меда, пчелиного молочка, экстракта уссурийской караганы и соли рапа бережно отшелушивает кожу, удаляя омертвелые частички эпидермиса. Кожа начинает «дышать», усиливаются ее проникающие свойства, благодаря чему масло, крем, молочко и другие косметические продукты быстрее и глубже впитываются, оказывая качественное питание и увлажнение изнутри. Входящие в состав средства пантенол и биотин усиливают естественную регенерацию, а также восстанавливают кожные покровы, предотвращают появление сухости и борются с признаками огрубения и шелушения. Консистенция у скраба очень приятная и нежная, а абразивные частички мелкие и нетравмирующие. Кожа быстро приходит в тонус, «оживает» и согревается, что особенно важно в зимнее время года.

Bath Therapy Relaxing Blend Body Hydrating Cream, Biotherm

Насыщенный увлажняющими компонентами крем для тела справляется с любыми признаками сухости и шелушения, вызванными не только недостатком витаминов, но и холодным воздухом. Средство обогащено абрикосовым маслом и маслом ши, которые моментально впитываются и интенсивно увлажняют кожу, благодаря чему она становится гладкой, шелковистой и сияющей. Никакой жирной пленки и липкости — крем абсолютно комфортен и не ощущается на коже. Идеально наносить его на слегка влажное тело после ванны или душа, дождавшись впитывания. У крема очень приятный ненавязчивый фруктовый аромат с нотками освежающего розмарина.

Oil Enriched Bath Salt Creamy, Zeitun

Несмотря на то что многие косметологи и дерматологи утверждают, что зимой настоятельно не рекомендуется принимать ванну с солью, этот продукт в нашем списке. Почему? Просто с помощью этой соли ваша ванна превратится в настоящую молочную реку из сказки (без кисельного берега, правда), которая обволакивает кожу, даря ей райское наслаждение. Все благодаря козьему молоку, целому комплексу растительных масел (миндальное, аргановое, оливковое, кукурузное), корице, витамину Е, экстрактам босвелии и опунции. Тотальное увлажнение гарантировано! Никакого зуда и сухости. После принятия ванны со сливочной (именно такую характеристику дал ей производитель) солью кожа становится мягкой, гладкой, увлажненной, насыщенной питательными веществами. Прием ванны превращается в блаженство, а приятный белый оттенок, который приобретает вода, дает возможность почувствовать себя настоящей царицей египетской.

Cold Cream Emulsion Corporelle, Avene

Сверхпитательная и смягчающая эмульсия для тела со свойствами колд-крема — идеальный помощник в уходе за кожей зимой. Средство повышает защитные свойства кожи, защищает ее от ветра, мороза и других внешних факторов-агрессоров, восстанавливает эластичность и упругость, обеспечивает длительное увлажнение, качественно смягчает и питает. В отличие от классического колд-крема, который имеет плотную насыщенную консистенцию и долго ощущается на коже после нанесения, эта эмульсия очень легкая и нежирная. Она не закупоривает поры, хорошо распределяется и быстро впитывается. При регулярном использовании средства кожа перестает шелушиться, становится мягкой и гладкой, возвращается ее здоровый и ухоженный вид.