48-летняя женщина-«Барби» нашла себе Кена

Британка Рейчел Эванс носит титул старейшей Барби Великобритании. С 30 лет она делает пластические операции, пытаясь стать похожей на популярную куклу. Сейчас Рейчел 48 лет, она потратила уже около 30 000 долларов, превращая себя в Барби. Детей у красавицы нет, но недавно с ней рядом появился мужчина, которого она считает своим Кеном. Прежние отношения Эванс распадались именно из-за её стремления соответствовать кукольному идеалу, но нынешний кавалер поддерживает её. 52-летний Тим Шарп, личный тренер, по словам Рейчел, не только обладает идеальным телом, как у Кена, но и отлично понимает любимую.