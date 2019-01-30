7 секретов идеальной кожи моделей

Откуда у моделей в Инстаграме такое потрясающее сияние кожи? Почему они так эффектно смотрятся без макияжа? Да, отчасти это связано с генетикой, но не забывай о том, что в основе их работы — тяжелый макияж, частые перелеты и джет-лаги, сбитый режим дня и постоянное недоедание. Сегодня мы решили собрать несколько секретов красоты от моделей агентства Savalas Models. Ты будешь удивлена, узнав, что настоящий секрет — не в стоимости косметики.

1. Lucy May @lucymay.hunt

Самый важный элемент для моих кастингов — бальзам для губ с кокосовым маслом и плотная помада. Я использую бальзам даже для бровей — это помогает легче придавать им форму так, чтобы она смотрелась естественно. Это крайне важно, с учетом того что обычные гели для бровей слишком темные и не подходят для моих светлых бровей. Еще я очень люблю, когда мои волосы светло-русого оттенка, и для этого мне приходится регулярно использовать синий шампунь, который борется с желтизной.

2. Jasmine Isabella @jasmineisabella. b

У меня крайне чувствительная кожа, поэтому я склонна использовать одни и те же продукты длительное время. Я предпочитаю Mario Badescu, если чувствую, что вот-вот возникнет акне, потому что эта марка не использует в производстве масел, утяжеляющих кожу.

3. Angeliki Ioannidi @angeliki.ioa

Я одержима маслом чайного дерева — ищу его во всем: от дневных кремов до сывороток и шампуней. Мой любимый магазин The Body Shop — я ежедневно пользуюсь их линейкой с чайным деревом. Особенно я люблю сыворотку против несовершенств и ежедневное очищающее средство, благодаря которому моя кожа выглядит чистой и мягкой.

4. Amy Ward @_amyward

Мои противозачаточные приводят к тому, что моя кожа становится более склонной к акне, так что, как бы я ни старалась, мне сложно поддерживать ее ровной. Я использую грейпфрутовый гель для умывания, а затем масло шиповника от Ordinary, чтобы она оставалась мягкой. Так же я никогда не забываю наносить праймер перед тональной основой, чтобы не использовать тяжелые консилеры для уменьшения покраснений.

5. Mina Kerr-Lazenby @minakerrlazenby

Мой режим ухода за кожей достаточно прост, но так как лицо склонно к сухости, я использую сыворотки и хороший увлажняющий крем утром и ночью. Я предпочитаю Skin Food Moisturizer, а так же раз в неделю делаю маску для тела с гималайской глиной от Body Shop.

6. Katerina Berezhna @katerinaberezhna

Я не могла бы прожить без мицеллярной воды от Garnier. Это единственный продукт, который полностью удаляет мою косметику и оставляет кожу освеженной.

7. Melissa Fields @melissafieldss

Я ставлю в приоритет борьбу с несовершенствами. Я боролась с акне с подростковых лет и, кажется, уже попробовала абсолютно все средства по уходу за кожей. Теперь я понимаю, что в моем случае меньше — значит, лучше, так что стараюсь ограничить количество используемых продуктов. Из-за того что моя кожа склонна к жирности, я избегаю использования сильных увлажняющих средств и стала наносить немного оливкового масла на лицо и шею каждую ночь перед сном. Оно содержит витамины и антиоксиданты, которые борются с бактериями, вызывающими акне.

А какие средства помогают тебе сохранять кожу свежей и упругой?