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5 признаков неухоженной женщины 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru подскажет, на что могут обратить внимание мужчины и как исправить недостатки.
Женщины бесконечно много внимания уделяют своей внешности — покупают стильные наряды, до изнурения занимаются в спортзале и правильно питаются. Однако часто забывают о главном — деталях, которые портят общую картину. Хотите узнать, по каким признакам легко определить неухоженность лица?

Несвежий макияж

Первое, на что обратит внимание любой человек при взгляде на ваше лицо, — глаза. Осыпавшаяся тушь, неровные стрелки и скатившиеся в складки тени вряд ли подчеркнут красоту очей. Дальше взгляд упадет на тон лица: неподходящий по тону крем или излишне яркие румяна окончательно испортят впечатление о внешности. Не знаете, как решить проблему? Подсказываем: перед макияжем увлажняйте лицо и обязательно наносите базу для тона и век — она продлит стойкость макияжа. Сложите в сумочку карманное зеркало и матирующие салфетки — они пригодятся, чтобы убрать жирный блеск с лица и поправить макияж. Хорошей привычкой будет носить с собой пудру, помаду и миниатюру туши — с ними вы сможете создать натуральный макияж с нуля, если не успеете накраситься утром дома.
Совет: сходите на мастер-класс к визажисту. Он не только научит вас правильно краситься и подберет подходящую вашему типу кожи и возрасту косметику, но и разберет косметичку — укажет, какие продукты стоит убрать и что давно вышло из моды.

Потрескавшиеся губы

Обветренные губы с мелкими трещинками — ужасно неэстетичное зрелище. В особенности, когда на них нанесена помада светлого оттенка — она моментально забивается в складки и только подчеркивает плачевное состояние губ. Чтобы ваш мужчина хотел постоянно целовать вас, а не думать, что коснулся наждачной бумаги, стоит помнить, что в холодное время года губы нуждаются в усиленном увлажнении. Как можно чаще наносите на них бальзам с содержанием витаминов А и Е или масло — подойдут масло кокоса, ши и карите. Не забывайте о пилинге: после чистки зубов массируйте губы щеткой в течение 1—2 мин или пользуйтесь специальным скрабом для губ на основе сахара — он мягче аналогов из кофе или измельченных косточек.
Совет: если впереди важная встреча или вечеринка, а губы иссохли, будто побывали в пустыне Сахара, воспользуйтесь нашим советом: купите в аптеке витамин А и Е в капсулах и питательный детский крем — подойдет самый недорогой. Сначала раскусите капсулу и нанесите ее содержимое на губы, поверх толстым слоем намажьте детский крем — получится маска для губ, которая работает не хуже дорогих средств.

Запах изо рта

Улыбка — наше тайное оружие. Не стремитесь, чтобы собеседника убил наповал исходящий изо рта запах — лучше покорите его белоснежными зубами. Для начала обратитесь к специалисту — сдайте анализы, чтобы узнать причину неприятного запаха. Если все в порядке, а запах не исчезает, то дело в гигиене — чистите зубы два раза в день, засекая таймер телефона на 2 мин — именно такую длительность процедуры рекомендуют стоматологи. Периодически полоскайте зубы проточной или питьевой водой. Всегда носите в сумочке зубную нить, чтобы удалить остатки пищи из межзубного пространства. Быстро освежить дыхание помогут жевательная резинка или специальный спрей для полости рта — они широко представлены в линейке косметических брендов. Если вы против ненатуральных средств, то для свежести дыхания можно пожевать лист свежей мяты или мелиссы, которые легко найти в продуктовом магазине. Эфирное масло, выделяющееся из листа, окажет антибактериальное действие и подарит ощущение свежести.

Неухоженные брови

Сколько бы ни твердили визажисты о том, что широкие брови — это тренд, однако многие девушки воспринимают их слова неправильно и перестают ухаживать за бровями. Интересный факт: исследования психологов показали, что мужчины обращают внимание на форму женских бровей и боятся обладательниц излишне тонких или густых бровей. Чтобы не стать похожей на Йети, нужно регулярно корректировать форму бровей. Для начала сходите к мастеру, который опытной рукой исправит недостатки и создаст красивую форму будущим соболиным бровям. Ваша последующая задача — поддерживать форму бровей, вовремя выщипывая отросшие волоски. Не забывайте о необычной на первый взгляд процедуре — пилинге бровей. Когда массируете лицо скрабом, дополнительно проходитесь по бровям, чтобы убрать с кожи и самих волосков остатки косметических средств. При регулярном пилинге ваши брови будут расти быстрее.

Увлечение инъекциями

Да-да, это настоящий бич 21-го века! В погоне за красотой некоторые девушки переходят разумную границу — бесконечно увеличивают объем губ, вкалывают «уколы красоты» и изменяют форму лица, чтобы приблизиться к идеалу. В результате теряют естественную красоту и становятся похожи друг на друга. Не стоит отказываться от процедур, если они одобрены грамотным косметологом или пластическим хирургом, либо есть показания к изменению внешности — перелом носа, увеличенные мешки под глазами или опущение век. Важно трезвым взглядом оценить свою внешность и суметь отличить прихоть от необходимости. «Утиные» губы и чрезмерно острые подбородки, к счастью, выходят из моды — впереди эпоха натуральной красоты.
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