Коса до пояса: как отрастить волосы

Густые, блестящие волосы — мечта каждой женщины, ведь они всегда считались украшением. Но природа щедра не ко всем, потому мало кто может похвастаться по-настоящему роскошной шевелюрой. Отсутствие должного ухода, многочисленные окрашивания, обесцвечивания и завивки приводят к печальным последствиям и пряди истончаются. Некоторые пытаются решить проблему путем наращивания локонов, но далеко не всегда результат оправдывает надежды. Есть смысл попробовать отрастить волосы, которые станут предметом для гордости.

Состояние волос зависит от многих факторов, в частности, от хорошей наследственности. Есть девушки, которым достаточно просто помыть голову и они будут выглядеть так, как будто они провели часы в кресле стилиста. Бывает и наоборот, когда приложенные усилия не приносят должного результата. Не повторяйте чужих ошибок и не бегите наращивать волосы, особенно если собственные выпадают. Это приведет к еще более печальным последствиям, поскольку свои пряди станут более ломкими.

В прошлом красавицы ухаживали за волосами с помощью подручных средств. Они не стриглись и не красились, и нередко могли похвастаться косой до пояса. Многие и сейчас используют бабушкины методы. Конечно, в наши дни нет необходимости мыть голову яичным желтком и ополаскивать отваром крапивы. Хотите стать обладательницей шикарной косы? Попробуйте воспользоваться эффективными советами, которые помогут на пути к заветной цели.

Обратите внимание на питание

Полноценное питание — залог здоровья всего организма и отличного внешнего вида. Жесткие диеты не способствуют росту и хорошему состоянию волос. Старайтесь, чтобы ваш рацион состоял из полезных продуктов — мяса, яиц, овощей, фруктов, орехов, и рыбы, которая богата белком и омега-3 жирными кислотами. Пейте больше чистой воды. Что касается витаминов и биодобавок с микроэлементами, не следует принимать их без консультации врача и соответствующих анализов.

Правильно мойте голову

Большинство врачей против ежедневного мытья волос, считая, что таким образом они становятся более слабыми — шампунем мы смываем кожное сало, которое защищает их от ломкости. Правда, это сложновыполнимое условие для современных женщин, которые регулярно занимаются спортом и не могут позволить себе ходить с жирной головой. Более лояльно настроенные дерматологи уверяют, что главное — выбрать мягкий бессульфатный шампунь, в котором содержится меньше вредных химических компонентов, потому его можно использовать так часто, как это нужно. Не забывайте о бальзамах и ополаскивателях, которые разглаживают волосы и питают их полезными веществами.

Не расчесывайте волосы мокрыми

После мытья головы желательно дождаться, пока волосы высохнут сами. Если без фена все же не обойтись, используйте прохладный, а не горячий воздух. Не стоит ложиться спать с мокрой головой, если не хотите утром проснуться с торчащими в разные стороны прядями. Также не следует расчесывать мокрую шевелюру.

Откажитесь от укладочных средств и утюжков

Чтобы отрастить локоны, лучше забыть о пенках и лаках с сильной фиксацией, плойках и утюжках, так как они плохо на них влияют. Обратите внимание на средства с термозащитой. Хорошо зарекомендовали себя жидкие кристаллы, кремы и спреи для волос, которые действуют как бальзамы и не требуют смывания.

Используете маски для волос

Обратите внимание на состав — в нем должно быть как можно больше натуральных веществ. Лучше покупать профессиональные маски, так как продукция масс-маркета, как правило, не может с ними сравниться. Хорошо на волосы воздействуют масла, особенно репейное и кокосовое. Но специалисты обращают внимание, что лучше оставлять маски на ночь для более интенсивного питания и восстановления. Не бойтесь пробовать разные сочетания натуральных продуктов, ведь то, что подходит вашей подруге, может оказаться бесполезным в вашем случае.

Не забывайте о массаже кожи головы

Расчесывайте волосы, начиная с кончиков, а не с корней, чтобы не выдергивать их. Откажитесь от пластмассовых и металлических расчесок в пользу деревянных и из натуральной щетины. Регулярно массажируйте кожу головы перед сном, это поможет увеличить приток крови, а также распределить кожное сало по волосам и увлажнить их.

Откажитесь от обесцвечивания и завивок

Завивки, какими бы щадящими они не были, портят волосы. То же самое касается осветления волос. Длинноволосые блондинки — большая редкость, так как удаление пигмента пагубно влияет на локоны, они становятся очень ломкими, что мешает отрастать заветную длину.

Регулярно состригайте кончики

Вы вероятно видели женщин, которые лелеют свои три волосины, отказываясь подровнять их. Но посеченные кончики выглядят неэстетично и не помогут добиться длины. Не нужно судорожно бороться с парикмахером за каждый миллиметр прядей, которые нужно оздоравливать, состригая по 2-5 сантиметра раз в несколько месяцев.

Чтобы отрастить длинные и красивые волосы, вовсе необязательно тратить много средств на салонный уход, вполне можете обеспечить оптимальные условия для роста шевелюры и в домашних условиях. Главное — задаться целью и не забывать о регулярных процедурах для красоты локонов. Правда, многие эксперты считают, что максимальная длина волос обусловлена генетически и не все могут отрастить их. Но попробовать определенно стоит.