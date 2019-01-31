Как стать блондинкой и не испортить волосы

В последнее время на красных дорожках Леди Гага (32) выглядит особенно хорошо. Элегантные наряды, сдержанный макияж и лаконичная укладка. Один выход на «Золотом глобусе — 2019» чего стоит — ее голубые волосы под цвет платья обсуждали все.

А через пару недель она снова вернула привычный платиновый блонд и блистала на премии SAG Awards 2019.

Как оказалось, за все перевоплощения звезды с 2009 года отвечает стилист Патти Сонг. В интервью Allure она рассказала, как ей удается при всех hair-экспериментах не испортить волосы.

«Очень многие совершают одну и ту же ошибку — начинают отбеливать волосы с корней. Да, это базовые знания окрашивания. Однако, если вы хотите получить не только светлые, но и здоровые волосы, забудьте об этом. Лучший способ избежать неравномерного цвета и травмирования волос — начинать окрашивание с концов и постепенно двигаться к корням». По мнению Патти, когда наносишь отбеливатель на корни, тепло кожи головы заставляет красящие пигменты работать быстрее, а значит, на окрашивание корней понадобится не так много времени.