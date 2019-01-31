На конкурсе красоты Россию представит спасатель

Конкурс красоты Mister International-2019 пройдёт на Филиппинах в конце февраля. Учреждён конкурс был в 2006 году, в нём за время существования приняли участие красавцы из 80 стран, но представители России пока не занимали в нём призовых мест. В нынешнем году представлять нашу страну будет Игорь Буянтуев из Томска. 26-летний Игорь родился в Бурятии, сейчас работает в Томской областной поисково-спасательной службе. Молодой человек уверен, что быть спасателем — его призвание, а участие в конкурсе красоты для него всего лишь хобби. Конкурировать ему придётся с участниками из 31 страны.