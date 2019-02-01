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Девушка заморозила волосы, превратив их в ирокез 

Рамблер 1 час назад
В США разбушевалась стихия: там уже не первую неделю стоят морозы. Из-за этого возникли проблемы с доставкой почты, а аэропорты задерживают вылеты самолётов и переносят рейсы. Впрочем, некоторым гражданам такая погода нравится: они экспериментируют с замораживанием разным предметов. Отчаянная жительница штата Айова показала, что будет, если выйти на мороз с мокрыми волосами. Девушка выскочила из дома и провела несколько минут на улице, подняв волосы. В итоге шевелюра замёрзла так, что у дамы образовался высоченный ирокез. Выглядит такая причёска забавно, но вот повторять такой эксперимент вряд ли стоит.
Красота , Видео
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