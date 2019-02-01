Без фильтров: звезды, которые фотошопят свои снимки

Женщины стремятся выглядеть идеально на своих фотографиях, даже если изображения будут не совсем правдивыми. И звезды не исключение. Наоборот: статус обязывает их выглядеть превосходно. Раньше фотошопом занимались художники и профессиональные фотографы, но теперь это развлечение доступно каждому. Некоторые, правда, в погоне за совершенством, переступают разумные границы, представая в нелепом или фантастическом виде.

Что же исправляют знаменитости на своих снимках? Чаще всего маскируют недостатки кожи и лишние килограммы, но некоторые идут дальше, смело удлиняя себе ноги, прибавляя и убавляя объемы груди и ягодиц, или поднимая скулы. Подобные манипуляции не остаются незамечеными, их выдают смазанный фон и кривые линии объектов. Самые забавные примеры — в нашей фотогалерее.