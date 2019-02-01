5 способов отбелить зубы, не выходя из дома

Как отбелить зубы в домашних условиях без помощи стоматолога? WomanHit.ru подскажет, какие продукты сделают эмаль светлее

Стоматологи подсчитали, что каждый пятый пациент обращается к ним за отбеливанием зубов. Люди готовы на все ради голливудской улыбки — не зря говорят, что она наше тайное оружие. В среднем, стоимость отбеливания — 8—15 тысяч рублей, однако не все готовы отдать эту сумму. Делимся народными средствами отбеливания зубов, которые одобряют стоматологи:

Пищевая сода

Наверняка вы не знали, что карбонат натрия, или по-простому сода, — популярный компонент отбеливающих паст. Зачем платить больше, когда нет разницы? Не бойтесь, что сода испортить ваши зубы — она абсолютно безопасна при правильном применении. Частички соды достаточно мелкие, с низкой абразивностью, поэтому мягко полируют эмаль, счищая с нее налет и темные пятна от напитков вроде кофе. В погоне за шикарной улыбкой советуем использовать соду так: смочить щетку и обмакнуть ее в коробку с содой, затем почистить зубы в течение 1—2 минут круговыми движениями. Как вариант, можно смешать соду с несколькими каплями лимона или его эфирного масла и солью, чтобы сделать смесь разной абразивности. Проводить процедуру стоматологи советуют не чаще двух раз в неделю, чтобы не травмировать эмаль.

Думаем, что вы замечали, как в отпуске становятся крепче ваши ногти и быстрее заживают царапины, — это заслуга морской воды. Соль является отличным антибактериальным средством и останавливает слабое кровотечение. Если вы будете регулярно полоскать рот слабым соляным раствором и раз в неделю чистить зубы солью, то вскоре заметите разительные перемены. Соль не только бережно отполирует зубы, отбелив эмаль на несколько тонов, но и укрепит десны — они перестанут кровоточить.

Для процедуры купите йодированную соль с мелкими крупинками или размельчите ее в кофемолке или блендере, если купили не ту.

Можете добавить соль в привычный вам зубной порошок — хуже не будет.

Активированный уголь

Уголь, как сода и соль, также оказывает антибактериальный эффект и полирует эмаль. Купите в аптеке пластинку активированного угля, измельчите несколько таблеток до состояния порошка и почистите этим порошком зубы. Можете насыпать порошок на ватный диск и «погасить» уголь перекисью водорода — этим диском протереть эмаль.

Перекись водорода — аптечное отбеливающее средство и, более того, основной компонент состава дорогостоящих отбеливающих полосок.

Натуральные кислоты

С фруктовыми кислотами косметологи проводят процедуры по отшелушиванию мертвых клеток кожи, но кто сказал, что та же кислая среда не подействует на зубы? В отличие от химических составов, натуральные кислоты безопасны для вашего здоровья — они содержатся в привычных нам продуктах, которые мы с удовольствием едим каждый день. К примеру, яблочная кислота содержится не только в яблоках, как вы уже успели подумать, а также в винограде, абрикосе, малине, апельсине, лимоне и пр. Лимонная кислота — все цитрусовые и хвойные растения, ягоды — красная смородина, черника, клюква. Молочная кислота — все молочные продукты, прошедшие стадию брожения: простокваша, кефир, тан, айран и т. д. Кислоты способствуют обновлению клеток, так как разрушают связи между ними, — организм начинает активно наращивать разрушенную ткань путем ускоренного деления клеток. Также оказывают антибактериальное действие — в кислой среде микробы гибнут. Чаще всего для отбеливания применяют клубнику и лимон — они мягкие, поэтому ими можно протирать эмаль.

Не увлекайтесь кислыми продуктами, потребляйте их умеренно, иначе рискуете получить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Базовые и эфирные масла

В Великобритании, например, стоматологи советуют клиентам полоскать рот водой, смешанной с 1—2 столовыми ложками кокосового масла. Благоприятный эффект на белизну эмали объясняется тем, что масло, попадая на зубы, обволакивает эмаль, покрывая ее водоотталкивающим слоем. Во время употребления кофе, чая, вина, ярких ягод и фруктов красящий пигмент продуктов не остается на эмали, а вместе с маслом вымывается в полость желудка. Таким образом вы не только избавляетесь от проблемы, но и приносите пользу организму — масло богато витаминами и способно ускорить пищеварение. Советуем добавлять к рецепту эфирные масла цитрусовых или хвойных в количестве 5—8 капель. Они сами по себе ускоряют отбеливание, так как в них содержатся упомянутые выше натуральные кислоты.

Если вы хотите, чтобы зубы оставались всегда белыми, то ограничьте потребление красящих продуктов, особенно бордового и черного цвета, и откажитесь от курения — смола окрашивает зубы и способствует быстрому образованию зубного камня. Ешьте больше молочных продуктов, чтобы поддерживать оптимальный уровень кальция в организме, который способствует восстановлению эмали и укреплению десен.