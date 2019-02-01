Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды

Метель, пурга и мороз отнюдь не друзья для нашего организма. Особенно вредны температурные перепады, когда из теплой квартиры мы выходим на холодную улицу. Часто зимой многие жалуются на сухость и покраснение кожи лица, ломкость волос, а иногда и на их чрезмерное выпадение.

Недостаток солнца и витаминов влияет как на внутреннее состояние организма, так и на внешнее. Однако это не повод расстраиваться, ведь такой период помогает нам осуществить все те процедуры, которые строго запрещены летом: глубокие пилинги, фракционный термолиз, сеансы с использованием лазера.

Маски

В магазине косметики глаза разбегаются от разнообразных средств, которые обещают подарить великолепное питание и сияние. Возьмите на заметку: очень хороши для зимнего периода альгинатные маски с сыворотками. Маску можно нанести самостоятельно дома или записаться на прием к косметологу. Сначала кожу очищают с помощью пенки или лосьона, затем наносят сыворотку, а сверху альгинатную маску. Самое важное, что такие маски подходит не только для любого типа кожи, но и для любого возраста.

Время экспозиции — 15–20 минут. После снятия маски необходимо нанести завершающий крем. Эффект можно ощутить сразу: исчезнут покраснения и шелушения, потому что такие маски являются источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, выводят токсины, снижают потерю влаги, увлажняют кожу, способствуют глубокому проникновению воды в эпидермис и восстанавливают минеральный баланс.

Кремы

Зимой рекомендуется использовать плотный по консистенции крем, в составе которого обязательно должны быть витамины и ухаживающие элементы. Лучше всего наносить крем за час или два до выхода — так вы дадите ему впитаться, и он будет выполнять свои защитные функции. Но советуем вам не увлекаться такими кремами, потому что их переизбыток на коже может привести к закупорке пор, а впоследствии и к воспалениям.

В холодный период времени лучше воздержаться от увлажняющих кремов, так как их основа состоит из воды, которая замерзает на холоде и несет не полезные качества, а наоборот урон вашему кожному покрову.

— Перед выходом на улицу делайте самомассаж, так как в зимнее время обменные процессы замедляются, — говорит косметолог, технолог-преподаватель центра «ARAVIA» Дарья Макарова . — Массаж способствует улучшению кровообращения, цвета лица, увеличивает эффективность действия крема, который вы будете наносить после. Выполняйте массаж лица после того, как очистите кожу, до того как нанесете свой любимый крем.

Скрабы

В холодное время губы трескаются и сохнут, и этот замкнутый круг никогда не заканчивается. Пользуйтесь скрабом, его можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Тщательно смешайте кофе и кокосовое масло, а потом этот состав разотрите на губах в течение 30 секунд. Смойте теплой водой, а потом нанесите свой любимый бальзам для губ или питательное масло. Повторяйте эту процедуру каждый день до тех пор, пока не прекратится шелушение, и обязательно в течение дня наносите питательный бальзам.

Пилинги

Время с конца октября до середины марта — прекрасный период для проведения глубоких пилингов, так как солнце в этот период не активно. Врач-косметолог центра косметологии и эпиляции «ЭпилСити» Ольга Ярош советует попробовать серединные пилинги:

— Они состоят из кислот, например таких, как ретиноевая или салициловая. Попадая на кожу, они вызывают уничтожение ороговевших клеток, на смену которым приходят новые. Ваше лицо заметно омолаживается, приобретает ровный и красивый цвет, а пигментные пятна и несовершенства кожи исчезают. Для того, чтобы увидеть результат, желательно провести курс в течение зимы.

Фракционный термолиз

Уникальная процедура термолиза представляет собой температурное воздействие на кожу путем соприкосновения луча лазера с эпидермисом. Ее проводят исключительно врачи-косметологи высокой квалификации. Зимой наша кожа меньше подвержена воздействию солнечных лучей, поэтому и реабилитационный период проходит проще и меньше риск осложнений.

Фракционный термолиз решает различные проблемы: при помощи него можно достичь лифтингового эффекта, убрать лишние морщинки и дряблость кожи. Также можно решить проблемы рубцов, перенесенных после акне.

Забота о коже головы

Пилинг и массаж нужны и коже головы. Эти процедуры способствуют тщательному очищению волос и замедляют их выпадение. На полках косметических магазинов или в салонах красоты можно найти «пилинг для кожи головы» — обычно это гель с частичками лопающихся пузырьков.

Также не забывайте про маски, которые можно делать в домашних условиях или у своего стилиста. Cтилист, руководитель сети студий VORONA Виктория Ворона предлагает настоящий лайфхак:

— Праймер, сыворотка для кончиков волос, масло марула, спрей для быстрой сушки волос, спрей для объема, детанглер — выберите из этого списка три средства, выдавите из тюбиков по горошинке и смешайте в ладошке. Разотрите эту смесь по влажным волосам и сушите волосы — они станут послушными, эластичными, мягкими. А еще не забывайте про термозащиту с SPF и зимой тоже. Также хорошо зимой делать сильный уход каждые три-четыре недели в виде ботокса, ритейка либо коллагена и гидролизированного кератина.

Из личного опыта