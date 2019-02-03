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Как правильно использовать инъекции ботокса 

Рамблер 50 минут назад
Фото: depositphotos.com
Перед тем, как начинать делать инъекции ботокса, необходимо изучить все плюсы и минусы косметологической процедуры. Для начала стоит объяснить, что такое ботокс.
Ботокс считается лучшим средством для устранения мимических морщин. Очищенный комплекс ботулотоксина типа А вводится внутримышечно малыми дозами. При использовании ботокса блокируются нервно-мышечные связи, от этого мышцы расслабляются, а заломы с морщинами разглаживаются.
Часто девушки сомневается, в каких зонах лучше использовать ботокс, а какие оставить нетронутыми. Эксперты утверждают, что безопасной является коррекция морщин на лбу, между бровями, морщин на переносице и у наружного угла глаза.
От препарата не может быть токсикации, для отравления организма надо использовать дозы, в тысячи раз превышающие использующиеся в косметологии. Кстати, важно перед инъекциями проконсультироваться со специалистом, который назначит нужную дозировку. Врач обращает внимание на возраст, степень активности мимики и особенности строения лица.
Препарат подходит не всем, тогда врач назначает альтернативные препараты — Myobloc, Dysport, Xeomin, Lantox. Все перечисленные препараты похожи, отличается лишь концентрация, содержание активных и дополнительных компонентов.
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