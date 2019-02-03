Путь к успеху: молдаванка стала самой красивой бабушкой на планете

Самая красивая бабушка в мире — 52-летняя Ираида Горя советует всем молдавским женщинам не ограничивать себя возрастом и верить в собственные силы. Своим примером Ираида доказала — после 50-ти жизнь тоже может наполниться новыми красками.

"Я дала себе прозвище — Топтыгин"

Горя всегда мечтала принять участие в конкурсе красоты. Но в молодости такой возможности не было — женщина вырастила троих детей. Уже в бальзаковском возрасте она стала внимательно следить за новостями из мира глянца. О существовании конкурса среди бабушек узнала несколько лет назад: в 2014-м году в нем уже принимала участие жительница Молдовы. В 2019-м конкурс должен был состояться в Сингапуре.

"Я хотела отказаться от участия в нем из-за финансовых затрат. Билет туда стоит дорого. Но потом мне сказали, что конкурс пройдет в Софии, и я очень обрадовалась", — рассказала собеседница.

Конкурсантка из Молдовы готовилась к соревнованию более месяца. Для номинации "Талант" она выбрала танец живота, который ранее никогда не исполняла.

"Договорилась с тренером и начала заниматься. Дала себе прозвище Топтыгин, потому что с самого начала ничего не получалось. Я отсчитывала шаги, когда ездила в троллейбусе, когда шла по улицам. Тренировалась дома без музыки. И в один прекрасный день себе сказала — если собьюсь, начну петь а капелла. По-молдавски и в восточном наряде!", — рассказала Горя.

За кулисами конкурса

Несмотря на то, что каждая участница приехала в Софию за победой, атмосфера за кулисами конкурса была дружелюбной, поделилась впечатлениями наша соотечественница. Женщины помогали друг другу переодеваться и всячески подбадривали своих же соперниц добрым словом. Кстати, возрастных ограничений для участия в соревновании за титул самой красивой бабушки не было.

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Среди конкурсанток числились дамы в возрасте слегка за 40 и несколько за 80 лет. Главным условием было — наличие внуков. Одним из самых ярких моментов стало дефиле в национальных костюмах. Например, участница из Эстонии вышла в наряде, сшитом 200 лет назад, рассказала Горя. Наша соотечественница свой костюм заказала у мастериц, которые расшили его вручную.

"Ко мне подходили другие конкурсантки и восхищались богатой вышивкой нашего национального костюма. Горда тем, что была в нем. Хочу передать свой костюм внучке, ведь благодаря ей я попала на этот конкурс", — сказала Горя.

Дети и внуки следили за успехами Ираиды по интернету. Они давно разъехались за границу и вместе собираются в основном на праздники.