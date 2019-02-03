«Когда познакомился с ней в интернете»: как выглядят красотки из Instagram в реальной жизни

В январе месяце в Инстаграме начал набирать популярность новый забавный челендж, который прозвали «Когда познакомился с ней в интернете». Пользователи сети выкладывают забавные ролики типа «ожидание vs. реальность» и показывают на них, как выглядят некоторые девушки (и не только) на фото в Instagram и обычной жизни.

Предлагаем вам ознакомиться с самыми смешными и очень правдивыми видео, в которых каждая девушка обязательно узнает себя.

Если вы хотите от души посмеяться и увидеть настоящее «закулисье» Инстаграма, просто посмотрите записи по хэштегам #ожиданиереальность и #когдапознакомилсяснейвинтернете.

Именно под этими хэштегами пользователи сети каждый день выкладывают забавные видео, как правило, с участием своих не слишком презентабельных вторых половинок.

Ролик сопровождается безудержным смехом мужчины. Что же его так развеселило? Посмотрите и поймете сами!

Ниже вы можете увидеть еще несколько забавных видео челенджа, которые мы отобрали специально для вас.

Правда же это очень жизненно и забавно?

Парни тоже решили поучаствовать в «марафоне честности».

Все мы неидеальны.

И этот челендж — очередное тому доказательство!

Не нужно стесняться себя настоящих!

Некоторые пользователи придумали способ разнообразить этот челендж. Например, эта девушка сравнила себя в жизни с одной из самых неудачных фотографий, выложенных в Instagram.

А некоторые решили самостоятельно озвучить ролик.

Девушки поделились наболевшим…

Парни тоже не остались в стороне!

Все изрядно повеселились и продолжают делать это и дальше!

Вы тоже можете принять участие в челендже.

Готовы показать себя настоящих?