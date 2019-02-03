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«Когда познакомился с ней в интернете»: как выглядят красотки из Instagram в реальной жизни 

BigPicture.ru 1 час назад
В январе месяце в Инстаграме начал набирать популярность новый забавный челендж, который прозвали «Когда познакомился с ней в интернете». Пользователи сети выкладывают забавные ролики типа «ожидание vs. реальность» и показывают на них, как выглядят некоторые девушки (и не только) на фото в Instagram и обычной жизни.
Предлагаем вам ознакомиться с самыми смешными и очень правдивыми видео, в которых каждая девушка обязательно узнает себя.
Если вы хотите от души посмеяться и увидеть настоящее «закулисье» Инстаграма, просто посмотрите записи по хэштегам #ожиданиереальность и #когдапознакомилсяснейвинтернете.
Именно под этими хэштегами пользователи сети каждый день выкладывают забавные видео, как правило, с участием своих не слишком презентабельных вторых половинок.
Ролик сопровождается безудержным смехом мужчины. Что же его так развеселило? Посмотрите и поймете сами!
Ниже вы можете увидеть еще несколько забавных видео челенджа, которые мы отобрали специально для вас.
Правда же это очень жизненно и забавно?
Парни тоже решили поучаствовать в «марафоне честности».
Все мы неидеальны.
И этот челендж — очередное тому доказательство!
Не нужно стесняться себя настоящих!
Некоторые пользователи придумали способ разнообразить этот челендж. Например, эта девушка сравнила себя в жизни с одной из самых неудачных фотографий, выложенных в Instagram.
А некоторые решили самостоятельно озвучить ролик.
Девушки поделились наболевшим…
Парни тоже не остались в стороне!
Все изрядно повеселились и продолжают делать это и дальше!
Вы тоже можете принять участие в челендже.
Готовы показать себя настоящих?
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