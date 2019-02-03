Процедура с последствиями: 5 причин отказаться от частых пилингов

Отмирание клеток на коже человека происходит через каждые 30 дней. Их частички забивают поры и перекрывают доступ кислорода к клеткам кожи. Именно процедура пилинга очищает поверхность кожи от мертвого ороговевшего слоя, преображает и освежает лицо. Сегодня рынок пилинговых процедур настолько разнообразен, что позволяет выполнять их и в салонных, и в домашних условиях. Самые распространенные уходовые процедуры, тем не менее, имеют ряд противопоказаний. Кому стоит в принципе отказаться от пилингов — в материале Passion.ru и врача-косметолога Ольги Серебряковой.

Пилинги нельзя проводить часто, поскольку от воздействия химических составов кожа истончается, жизненный цикл клеток сокращается, а кислотные составы могут провоцировать постепенное рубцевание ткани и образование куперозных сеточек. Ниже мы приводим список самых распространенных симптомов и заболеваний, когда процедуры пилинга и вовсе противопоказаны.

Сухая раздраженная кожа

Пациентам с сухой раздраженной, шелушащейся кожей, которая склонна к зуду, трещинам и повреждениям, нельзя проводить пилинги. Все это симптомы ксероза — аномального пересыхания кожи, который может быть признаком кожных заболеваний или реакцией на внешние факторы: ветреность, мороз, неважную экологию. Внешне лицо выглядит воспаленным и красным, с видимыми очагами поражения, поры на нем практически не видны. Такая кожа требует очень бережного и щадящего ухода, а пилинг может усилить разрушение клеток дермы. Трещинки на лице позволяют беспрепятственно проникать в глубокие слои ткани химическим веществам, кислотам, которые используются в процедуре и являются потенциально опасными, а также привести к глубоким химическим ожогам и необратимым повреждениям.

Прыщи

Воспаления на лице также являются абсолютным противопоказанием к пилингу. Акне, пиодермия, гнойничковая сыпь, вызванные стафилококками и стрептококками, при определенных условиях могут провоцировать развитие острых воспалений. Активное размножение бактерий ведет к ответной реакции дермы и провоцирует отек и лимфостаз. Процедура пилинга или эксфолиации, при которой происходит отшелушивание верхних слоев кожи с микроповреждением, может серьезно усугубить проблему, усилить отечность, нарушить лимфообращение и снять защитные барьеры для проникновения инфекции в более глубокие слои кожи. Кроме того, такие микротравмы являются провоцирующим фактором для герпетической инфекции — сильные пилинги могут вызвать первичное заражение. В группе риска пациенты с рецидивирующим герпесом, со сниженным иммунитетом, склонные к кожным воспалениям, а также с хроническими дерматологическими патологиями: экземами, псориазом, дерматитами, и т.д.

Купероз

Сосудистая сетка или звездочки на лице — первое проявление купероза, заболевания, при котором капилляры становятся расширенными, хрупкими и ломкими из-за чувствительности кожи и нарушения микроциркуляции крови. Купероз — это генетическое заболевание, которое, тем не менее, человек может усилить, например, чрезмерным употреблением спиртного — алкоголь обладает сосудорасширяющим действием; или употреблением в пищу горячих и острых блюд и напитков; резкими перепадами температуры; ультрафиолетовым излучением на кожу, а также стрессами и нервными перенапряжениями. Воздействие химических, кислотных пилингов на кожу с признаками купероза приведет к усиленному притоку крови в зоне воздействия, застою в кровеносных сосудах кожи и их дополнительной излишней ломкости и повреждениям.

Гиперпигментация

Говоря о гиперпигментации, мы имеем в виду чрезмерно окрашенные темным пигментом очаги и зоны на лице или декольте. И нам не всегда известна природа таких явлений. Как известно, пигментация может быть врожденной и проявляться в виде веснушек, родимых пятен, а может быть приобретенной — в этом случае мы говорим о кожных заболеваниях, например, хлоазме и мелазме, которые часто связаны с гормональными сбоями, патологиями мочеполовой, пищеварительной систем, почек, нарушением обменных процессов. Причинами гиперпигментации часто бывают травмы, онкологические заболевания, воспалительные процессы в коже, чрезмерное пребывание на солнце, прием антибиотиков.

Срединные и глубокие пилинги из-за высокой концентрации кислот настолько глубоко воздействуют на дерму, что могут провоцировать разрушение эпидермальных слоев, воспалительный процесс в них и сосудистые осложнения.

Аллергия

В состав пилинговых препаратов входят такие вещества, как пируват, лактат, карбоновые кислоты, ретинол, салициловая кислота, которые являются токсичными и могут вызывать непереносимость — часто у пациентов, склонных к различным видам аллергии. Такой агрессивный иммунный ответ организма может привести к серьезным осложнениям. При контакте химического вещества с кожей происходит выброс гистамина, который может вызвать отек. Аллергия на пилинг — частая побочная реакция в косметологии. Чаще всего встречается непереносимость именно химических, а не механических процедур. В зависимости от того, насколько глубоко в дерму проникает препарат, будут проявляться симптомы осложнений. Реакция после пилинга появляется практически мгновенно — сразу же после проведения процедуры. Небольшое покраснение усиливается с каждой минутой чувством жжения, сильнейшим зудом и отеком кожи. Чтобы избежать таких последствий, обычно косметологи перед началом процедуры проводят пациенту накожную пробу в области локтевого сгиба или запястья, чтобы гарантировать безопасность.

Текст: Ольга Серебрякова