Женщина «перестала стареть» после рождения сына

Жительница Манчестера, Шимми Мунши, в детстве часто становилась объектом насмешек сверстников, которые подшучивали над девушкой, которая выглядела гораздо моложе своих лет. Теперь они больше не смеются, а завидуют женщине.

Взглянув на фото Шимми, сложно поверить, что на нем вполне взрослая дама, которой на самом деле 42 года. Женщина выглядит максимум на 25 лет. При этом она не делала ни одной пластической операции.

twitter.com/shimmi_jess

Шимми рассказывает, что ее часто принимают за девушку ее собственного сына, которому сейчас 21 год, а учителя в школе высказывали свое недовольство тем, что вместо матери Амина на родительские собрания приходит его сестра.

twitter.com/shimmi_jess

При этом сама Шимми утверждает, что ничего особенного для того, чтобы выглядеть юной девочкой, не делает. Женщина говорит, что «перестала стареть» после рождения сына. Шимми родила Амина в 21 год без мужа, став матерью-одиночкой. Времени ни на что не хватало, девушка пребывала в состоянии постоянного стресса. Но вместо каких-то проблем со здоровьем, которые мог вызвать подобный образ жизни, Шимми получила «вечную молодость».

Надо отметить, что женщина относится к своей внешности совершенно спокойно, не считает себя красавицей и не выбрасывает бешеные деньги на косметические средства.

Долгое время я очищала лицо только при помощи влажных салфеток, а крема предпочитала те, которые продавались по акции в супермаркетах,

— смеется Шимми.

twitter.com/shimmi_jess

Шимми считает, что в загадке ее молодости «виновата» наследственность: родители женщины тоже выглядят гораздо моложе своих лет. А еще Мунши отмечает, что ведет здоровый образ жизни: не курит, не употребляет алкоголь и пьет много воды.