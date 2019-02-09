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Декольте: мода на глубокий вырез от Древнего Египта до наших дней 

Рамблер 5 часов назад
"Декольте": сколько магии в себе несет это слово, хотя по сути это просто вырез на верхней части женской одежды, который местами открывает шею, плечи и грудную клетку.
И хотя в массовую культуру одеяний декольте вошло лишь в XIV веке, использовать такой вариант ношения одежды женщины начали еще в эпоху Древнего Египта. В те времена платья-калазирисы дамы всех сословий. Такое струящееся одеяние аппетитно обнажало грудь и давало окружающим разглядеть все прелести женской фигуры.
Менялись эпохи, но декольте не только не сбавило свои позиции, а лишь прочнее укреплялось в культуре одежды. Европейские дамы в эпоху Ренессанса с радостью надевали наряды с подобным вырезом, а спустя некоторое время мода пришла и в Российскую империю.
Поколение сменяет поколение, но наряды с декольте это, пожалуй, самый постоянный атрибут женского гардероба. Красавицы в смелых платьях — в нашей фотогалерее.
Красота , Фото
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