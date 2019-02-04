Модели plus-size, которых обожают мужчины 

Тесс Холлидей — одна из самых известных в мире plus-size-моделей. Её параметры рекордны даже по меркам крупных дам: Тесс носит 60-й размер и весит более полутора центнеров. Тесс была полной всегда. В подростковом возрасте её дразнили из-за этого сверстники, и девушка очень страдала от нападок. В 17 лет она приняла решение оставить дом и учёбу и отправилась в Нью-Йорк. Там Холидей удалось пробиться на телевидение, где её и заметили продюсеры. Тесс начала получать приглашения сняться в рекламе и становилась всё более популярной. Сейчас девушке 33 года, она сотрудничает с ведущими модными брендами. На её аккаунт в Инстаграме подписано почти 2 000 000 человек. Кроме того, Тесс, бывшая когда-то изгоем, стала первой моделью plus-size, попавшей на обложку журнала Cosmopolitan. В личной жизни у модели тоже всё хорошо: она счастливая жена и мама двоих сыновей.
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