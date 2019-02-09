Опасен ли перманентный макияж на самом деле

Перманентный макияж пользуется популярностью у женщин любого возраста. Сейчас можно оформить себе брови, губы и глаза. Все это делается с помощью введения красящего вещества под кожу, поэтому многие считают это опасным. Разбираемся, в каких случаях перманентный макияж может навредить.

На самом деле, оборудование для татуажа и микроблейдинга сильно отличается от того, которым делают татуировки. Пигмент держится от года до 4 лет, а вводят его в верхние неглубокие слои кожи. Если вы выбрали опытного мастера, посмотрели его работы, то плохой результат вам точно не грозит. Однако, для таких процедур существует ряд противопоказаний, и, если им не следовать, перманентный макияж может быть опасен для здоровья.

Если на том месте, где вы собираетесь делать татуаж или микроблейдинг есть раны, трещины или царапины, то лучше отложить процедуру до заживления. Краска может попасть на поврежденный участок кожи. Также перманентный макияж не рекомендуется делать при обострении хронических заболеваний — это может усугубить ситуацию. Если вы принимаете гормональные препараты, рекомендуется также проконсультироваться со своим врачом. Для людей, страдающих аллергией, необходимо провести пробу краски, чтобы не было нежелательных последствий.

Перманентный макияж не рекомендуется делать сразу перед ответственными мероприятиями — сразу после процедуры у вас будет отек, а потом микроблейдинг и татуаж будут заживать. На восстановление потребуется неделя.

Если соблюдать все правила и не нарушать противопоказаний, процедура будет безболезненной, не повредит вашему здоровью, а перманентный макияж сэкономит вам время по утрам.

Комментирует косметолог Виктория Виноградова:

Важно грамотно подготовиться к процедуре. Всегда нужно помнить, что перманентный макияж будет держаться довольно долго, поэтому тщательно обговорите желаемый результат со своим мастером. Он поможет подобрать технику, цвет и подскажет, что делать для скорейшего заживления. Изучите его предыдущие работы и подумайте, хотите ли вы так же. Но будьте аккуратны, сейчас направление перманентного макияжа очень популярно и прибыльно, поэтому картинки в интернете не всегда соответствуют реальности. Самый действенный вариант — поспрашивать про специалистов у своих друзей и знакомых — они точно дадут вам реальный отзыв о процедуре.