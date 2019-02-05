Бьюти-ритуалы турецких наложниц, которые стоит перенять

О красоте восточных женщин ходят легенды, впрочем, о размере султанских гаремов и внутренней конкуренции тоже. Редакция Passion.ru собрала 6 бьюти-секретов, которые использовали турецкие наложницы, чтобы завоевать сердце императора. Подробнее о каждом — в нашем материале!

Хамам

Первое, с чего начинался ритуал красоты турецких наложниц, — посещение хамама — паровой бани без воздействия экстремально высоких температур. Вначале кожу распаривали, после наносили благовония и масла и делали расслабляющий массаж. В процессе принятия паровых ванн, служанки заботились о волосах: делали маски из природных компонентов — хны, размолотой скорлупы грецкого ореха или айрана.

Впрочем, посещение сауны или бани как никогда актуально и в наше время. Накопившиеся токсины необходимо выводить, а пропотеть в этом случае — самый верный способ. Преимущество хамама в том, что из-за не очень высоких температур противопоказаний к его посещению практически нет, как и негативного воздействия жара на кожу.

Персидская депиляция

Кожа возлюбленных султана должна была быть гладкой и бархатистой на ощупь, поэтому даже единичные нежелательные волоски удалялись. Для депиляции девушки использовали смесь из меда, яиц и лимонного сока, позднее наложницы стали использовать для этих целей карамельные шарики, которые изготавливались из сахара и катались по коже. На случай, если вам захочется провести турецкий ритуал красоты от начала до конца, сходите на процедуру шугаринга — удаления лишних волосков сахарной пастой.

Миндальные маски от старения кожи

От первых признаков старения и для избавления от мелких морщинок турецкие красавицы использовали маску для лица из перемолотого миндаля, смешанного с молоком. Стоит признать, что это более чем эффективное средство для щадящего отшелушивания эпидермиса. Миндальная и молочные кислоты используются в косметологии и по сей день в качестве основы для поверхностных пилингов.

Smoky eyes

Наложницы султана предпочитали яркий макияж с акцентом на глазах. Когда приходится конкурировать за сердце одного мужчины с парой десятков женщин, nude и "макияж без макияжа" — не лучшие варианты.

Чтобы выделить глаза и подчеркнуть их цвет, девушки использовали сурьму и уголь: этими бьюти-продуктами рисовали толстые стрелки по линии роста ресниц на нижнем и верхнем веках. Брови — еще одна зона, которую подчеркивали сурьмой, не стоит считать макияж бровей изобретением современных визажистов, ведь это очень распространенный в бывшей Османской империи бьюти-ритуал.

Розовая вода

Цветочные настойки — абсолютное помешательство восточных женщин: даже современные красотки не гнушаются использовать самодельные отвары из трав и растений вместо тоника для лица. Среди возлюбленных султана особой популярностью пользовалась розовая вода. Изготовить ее в домашних условиях не сложно: цветочные лепестки слегка разомните в ступке, чтобы они пустили сок, залейте растения кипятком и дайте им настояться. Протирайте полученным составом лицо, шею и зону декольте два раза в день — утром и вечером.

Здоровый сон

Здоровый сон — это абсолютное must do для каждой женщины, мечтающей о здоровой красивой коже и вечной молодости. В Османской империи считали, что крепкий сон и налаженный режим могут излечить любой недуг: от сердечных болезней до проблем с кожей. Стоит отметить, что здоровый сон — это не поздние утренние подъемы, а 10 часов сна, в том числе и дневного. Вечером перед отходом ко сну наложницы делали ночные маски, например, наносили мед толстым слоем на губы и оставляли до утра. Турчанки считали, что во время сна организм лучше воспринимает уходовые процедуры и не теряли времени зря до утра.