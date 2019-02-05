Черные румяна: необычные бьюти-продукты

Индустрия красоты не стоит на месте. Порой бренды настолько увлекаются экспериментами в области производства косметики, что привычные средства приобретают текстуру, запах и цвет, не свойственные им раньше. Редакция WMJ.ru подготовила для тебя дюжину самых необычных и откровенно странных бьюти-продуктов, когда-либо появлявшихся на косметическом рынке.

Черный и радужный хайлайтеры

Хотя хайлайтер относительно недавнее бьюти-изобретение, он успел прочно поселиться в наших косметичках и стать главным мастхэвом для ежедневного макияжа. Пока ты довольствуешься перламутровыми оттенками, на косметическом рынке появляются зеленые, голубые, «радужные» и, что самое интересное, черные хайлайтеры. Безусловно, такое сияние едва ли украсит твой повседневный макияж, но вполне может подойти для сумасшедших вечеринок вроде Хеллоуина или рейвов.

Черные румяна

При слове «румяна» у большинства девушек возникают весьма понятные ассоциации — персиково-розовая пудра для щек. Что скажешь насчет черных румян? Такой продукт был представлен в лимитированной осенне-зимней коллекции Givenchy в 2017 году. Жидкие черные румяна, соприкасаясь с кожей, реагировали на индивидуальный pH и приобретали нежно-розовый оттенок. Разве это не чудо?

«Мокрая» пудра

Сегодня никого не удивишь кремовыми тенями для век и жидкими румянами. Текстуры, изначально нехарактерные для тех или иных продуктов, для многих стали привычными и не вызывают никаких вопросов. Однако словосочетание «мокрая пудра» наверняка введет в недоумение каждую. Средство, призванное матировать кожу, на 50% состоит из воды и глицерина — это что-то новенькое!

Подводка для глаз и блеск для губ в формате кушона

В последнее время бьюти-индустрию захватила настоящая «кушономания». Напомним, что кушон — это мягкая губка, пропитанная косметическим средством. Жидкие тональные средства в формате кушона уже успели завоевать сердца многих девушек благодаря легкости при нанесении, компактности и экономичности. Постигнет ли такая участь блески для губ и подводку для глаз в аналогичном формате? Время покажет.

Влажный макияж глаз не сходит с подиумов мировых Недель моды и обложек глянца, а потому блески для век по-прежнему пользуются популярностью. Такие блески напоминают аналогичные продукты для губ: эффектный глянцевый финиш, разнообразные оттенки, от прозрачных до пигментированных, средняя стойкость. Однако блески для век сложны и едва ли применимы для ежедневного использования. Если нанести слишком много продукта и ошибиться с цветом, глаза будут выглядеть заплаканными.

Тинты для бровей, губ и щек

Еще одно удивительное бьюти-изобретение — тинты. Они представляют собой средства, содержащие большое количество красящего пигмента, который как следует впитывается в кожу и просто так с нее не смоется. Тинты наносят на губы, чтобы создать трендовый эффект зацелованных губ, и на щеки, дабы придать им естественный румянец. Кроме того, существуют тинты для бровей, которые позволяют получить эффект окрашивания хной на пару дней.

Цветные корректоры

«Консилер должен быть несколько светлее тональной основы» — эта простая истина известна всем. Однако далеко не все девушки знают о том, что, кроме корректирующих средств телесного цвета, существуют еще и цветные. Зачем? Определенный цвет в палитре предназначен для маскировки конкретных несовершенств. Запомни: зеленый и голубой — для устранения покраснений, персиковый — синевы под глазами, фиолетовый — веснушек и пигментных пятен.

Конкриты от Елены Крыгиной

Конкриты — это горячая новинка на косметическом рынке. Они представляют собой многофункциональный продукт — помаду, румяна, тени для век и подводку для глаз в одном тюбике. Если можно представить косметику будущего, то она, вероятно, будет выглядеть именно так. Оригинальная задумка Елены Крыгиной была встречена по-разному: пока одни пели оды универсальным конкритам, другие безжалостно раскритиковали их. А ты уже успела попробовать новый бьюти-продукт? Делись своим мнением в комментариях.

Блестящие маски для лица

Маски для лица — это отличный способ за считаные минуты привести кожу в порядок. Они помогают нам бороться с сухостью, всевозможными несовершенствами и морщинками, освежают и тонизируют кожу. Существует великое множество масок: тканевые, альгинатные, маски-пленки. Их действие понятно. Но что делают блестящие маски? Вряд ли глиттер обладает какими-либо полезными свойствами. Зато селфи с такой маской наверняка соберет несколько сотен лайков в Instagram!

3апеченные тени и румяна

Кто бы мог подумать, что декоративную косметику будут в буквальном смысле запекать в печи? Изготовленные по оригинальной технологии, запеченные тени и румяна отличаются шелковистой текстурой, равномерным нанесением, легкой растушевкой и высокой экономичностью. Более того, «запекание» сохраняет полезные свойства использованных ингредиентов, делает продукт гипоаллергенным и увеличивает срок хранения. Словом, эту необычную косметику точно стоит попробовать!

Помада и тушь для бровей

Удивительно, но средства для создания идеальных бровей не ограничиваются старыми добрыми карандашами и тенями. Косметические производители предлагают девушкам оформлять брови с помощью туши, прокрашивая волоски подобно ресницам, а также использовать специальные помады и даже пудры для маскировки шрамов и заполнения пустот. Кремовая и насыщенная пигментами текстура помад для бровей способна придать и цвет, и аккуратную желаемую форму.

Неоновые, кислотные, металлические помады

Современная палитра губных помад не ограничивается розово-бежевым нюдом и соблазнительными красными оттенками. Как бы странно это ни звучало, но на косметическом рынке представлены блески с эффектом «металлик», средства для губ цвета «вырвиглаз» — кислотно-зеленых, синих, оранжевых и желтых оттенков — и даже неоновые помады, светящиеся в темноте. Кажется, для создания фантазийных и креативных макияжей лучше не придумаешь!