Девушка похудела на 70 килограммов после того, как чуть не утонула

В 21 год Доминик Монтгомери весила 135 килограммов из-за любви к фастфуду. Однажды девушка чуть не утонула — она была слишком тяжелая, и никто не мог достать ее из воды. После того случая она кардинально изменилась и похудела на 70 килограммов.

Девушка признается, что у нее всегда был лишний вес, и на первую диету ее посадили в 5 лет. Она не помнит, сколько весила тогда, но утверждает, что уже в этом возрасте ей шили школьную форму большого размера на заказ. Вес не уходил, и Доминик расстраивалась, поэтому заедала стресс и смирилась с ожирением.

В постах в социальных сетях девушка рассказывает, что каждый день съедала около 5000 калорий. Иногда помимо жирной еды она брала на десерт еще и молочный коктейль.

@dominiquecmontg

Все изменилось летом 2015 года, когда она отдыхала с друзьями на пляже. Был сильный прилив, и приятели Доминик смогли выбраться из воды, а она упала и не могла подняться. Никто не мог помочь ей встать, потому что она была слишком тяжелая.

С тех пор девушка перестала есть фастфуд и начала ходить в спортзал. Сейчас она весит 65 килограммов и строит карьеру модели. Недавно она получила работу на неделе моды в Лос-Анджелесе. В ближайшее время Доминик планирует повторить свой успех в Нью-Йорке, а затем надеется осуществить свою мечту и выступить на Victoria’s Secret Show.