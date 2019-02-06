Как меняется мода на пластические операции

В мире пластических операций происходят постоянные изменения в предпочтениях людей. Если недавно в моде были скулы и нос «как у Джоли», то сейчас стало популярно делать пышные формы а-ля Кардашьян.

Что изменилось в индустрии пластических операций?

Липоскульптура

Мода на красивую фигуру останется навсегда, но сам подход к операциям изменился. Раньше проводили липосакцию, где лишняя подкожная жировая клетчатка просто утилизировалась.

При липоскульптуре жировая прослойка пациента используется для увеличения других частей тела: груди, ягодиц, подтяжки овала лица или заполнения морщин.

SMAS-лифтинг

Еще десять лет назад многие звезды делали операцию по подтяжке лица, в которой лишняя кожа просто удалялась. При этом работа с другими слоями не проводилась, оттого лицо часто получалось перетянутым и неестественным.

Подтяжку лица сменил SMAS-лифтинг: это способ полного омоложения, в нем работа идет не только с кожей, но и с мышечно-апоневротическим слоем, который располагается под жировой клетчаткой. Так устраняется сама причина старения, а в результате пациент выглядит моложе на 10-15 лет.

Маммопластика

Большая, заметно «сделанная» грудь больше не считается эталоном красоты. Ранее использовалась заметная округлая форма силиконовых вставок, сейчас же девушки предпочитают гармоничную грудь, которая не будет сильно выделяться. Для этого используются каплевидные эндопротезы.

Несколько операций сразу

Ранее каждое хирургическое вмешательство проводилось отдельно. Но современный подход заключается в комплексных операциях. Это действительно удобно: наркоз вводится один раз, реабилитационный период проходит всего однажды, сразу после нескольких операций.

Таким образом экономятся не только нервы, но и время пациента.