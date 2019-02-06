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Девушка посетила маникюрный салон и лишилась пальца 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительнице Австралии ампутировали фалангу пальца после неаккуратно выполненного маникюра. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на телепередачу A Current Affair.
Стелла Фальконе подхватила бактериальную инфекцию в результате небольшого пореза кутикулы в маникюрном салоне города Мельбурн. Девушка обратилась в больницу, где впоследствии за шесть дней перенесла пять операций. «Оборудование в маникюрном салоне оказалось не стерильно чистым, — объясняет Фальконе. — Из-за этого я лишилась фаланги пальца».
Австралийка решилась рассказать свою историю после просмотра телепередачи A Current Affair. Приглашенный гость, врач и политик Керрин Фелпс (Kerryn Phelps), заметил порез на пальце ведущей Алекс Бернхардт (Alex Bernhardt) и посоветовал ей немедленно обратиться в больницу.
После этого сотни женщин признались, что заражались инфекционными заболеваниями от непрофессионального маникюра. Так, австралийка Рита Павлис (Rita Pavlis) также лишилась части пальца после похода в маникюрный салон.
«Я осталась без ногтя, когда врачи вынужденно разрезали мне палец»,
— вспоминает она.
Владелец салона, в который Бернхардт обратилась за маникюром, пожелал прокомментировать инцидент. По его мнению, женщина «выдумала историю», поскольку сотрудники внимательно следят за чистотой салона.
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Женский форум
Красота , Daily Mail
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