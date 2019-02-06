Анастасия Квитко вновь сверкнула фигурой 

Прогулка модели Анастасии Квитко по пляжу в США разгорячила пользователей Интернета. За девушкой давно закрепилась слава «русской Ким Кардашьян»: Анастасия обладает завораживающими формами. Сейчас Кивтко 24 года, последние семь лет она занимается модельным бизнесом. Кстати, по уверениям самой модели, роскошное тело ей досталось от природы, однако многие СМИ и даже фанаты считают, что Анастасия лукавит и без помощи пластических хирургов здесь не обошлось. В любом случае, подписчики Квитко в Инстаграме восхитились красавицей, которая позировала в жёлтом купальнике на фоне моря.