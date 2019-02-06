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Как обманывают салоны красоты 

Рамблер 2 часа назад
Многие жительницы столицы неоднократно получали телефонные предложения пройти косметические процедуры бесплатно. На деле оказывается, что женщину, пришедшую в салон, попросту вынуждают взять кредит. Психологи уверяют, что нечистые на руку косметологи применяют агрессивные методы воздействия на клиентов с целью увеличения продаж. Они профессионально убеждают клиенток, на каждую отговорку у них есть десятки аргументов в пользу приобретения косметики или кредита на процедуры. В результате можно за недорогую процедуру заплатить огромную сумму. Профессионалы настойчиво убеждают женщин игнорировать бесплатные приглашения, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Красота , Видео , Психология
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