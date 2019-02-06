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Женщины отказались красить волосы и гордятся своей сединой 

WuzzUp.ru 1 час назад
Фото: WuzzUp.ru
Еще с древних времен многие ассоциировали седые волосы с мудростью и жизненным опытом. Но сегодня женщины по-другому смотрят на изъяны своей внешности, называя их «изюминкой».
Так, например, 26-летняя Марта Труслоу Смит создала аккаунт в Instagram, где публикует фото поседевших красавиц. Кто сказал, что серебристые оттенки волос — это не стильно?
WuzzUp.ru
Женщины, которые делятся своими фото на странице Марты считают, что седина может стать поводом для радостных перемен во внешности, но никак не символом старости.
WuzzUp.ru
Многие из них выглядят настолько стильно и ухоженно, что кажется, они специально осветлили свои волосы.
Теперь не нужно покупать дорогостоящие краски и посещать колористов. Пусть вашим стилистом станет сама природа!
WuzzUp.ru
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