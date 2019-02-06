Учительницу почти уволили за фото с соревнований по плаванию

Учительницу одной из школ Барнаула хотели уволить за фото в спортивном купальнике, которое женщина разместила в соцсети. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает в Instagram местный телеканал «Катунь 24».

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом федерации зимнего плавания. Фото было сделано на озере Пионерское во время акции в поддержку зимней Универсиады.

По словам педагога, снимок возмутил родителей кого-то из учеников, которые пожаловались директору школы. Последняя попросила учительницу написать заявление по собственному желанию. Когда об этом узнали родители других учеников, они обратились к директору с ходатайством, и Кувшинникову не стали лишать работы.

В декабре 2018 года сообщалось, что московского учителя физики Дмитрия Ветчинникова уволили из-за видео, на котором он, еще будучи студентом, показывается в одних трусах. 25-летний преподаватель подал на школу в суд. Его поддержали ученики. Мужчина рассказал о существовании ролика при устройстве на работу, и это не стало препятствием для его найма.

В июне прошлого года учительницу истории Викторию Попову из Омской области уволили из-за фотосета в купальнике. Этот случай получил широкий общественный резонанс. Преподаватели со всей страны устроили флешмоб в поддержку коллеги, публикуя снимки под хештегом #учителятожелюди.