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Учительницу почти уволили за фото с соревнований по плаванию 

Lenta.ru + ещё 5 12 минут назад
Фото: vk.com/tana80h
Учительницу одной из школ Барнаула хотели уволить за фото в спортивном купальнике, которое женщина разместила в соцсети. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает в Instagram местный телеканал «Катунь 24».
Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом федерации зимнего плавания. Фото было сделано на озере Пионерское во время акции в поддержку зимней Универсиады.
По словам педагога, снимок возмутил родителей кого-то из учеников, которые пожаловались директору школы. Последняя попросила учительницу написать заявление по собственному желанию. Когда об этом узнали родители других учеников, они обратились к директору с ходатайством, и Кувшинникову не стали лишать работы.
В декабре 2018 года сообщалось, что московского учителя физики Дмитрия Ветчинникова уволили из-за видео, на котором он, еще будучи студентом, показывается в одних трусах. 25-летний преподаватель подал на школу в суд. Его поддержали ученики. Мужчина рассказал о существовании ролика при устройстве на работу, и это не стало препятствием для его найма.
В июне прошлого года учительницу истории Викторию Попову из Омской области уволили из-за фотосета в купальнике. Этот случай получил широкий общественный резонанс. Преподаватели со всей страны устроили флешмоб в поддержку коллеги, публикуя снимки под хештегом #учителятожелюди.
После встречи Поповой с главой регионального Минздрава и директором школы женщину вновь приняли на прежнюю работу.
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Красота , Образование , Общество , Виктория Попова , Минздрав РФ
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