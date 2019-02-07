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В Instagram нашли «самого горячего ветеринара» 

Рамблер 2 часа назад
Журнал People назвал 34-летнего Эвана Антина из Калифорнии «самым сексуальным» ветеринаром.
1/6  Эван специализируется на экзотических животных, но может лечить и домашних.
Фото:
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2/6  В свободное время мужчина подрабатывает моделью.
Фото:
3/6  Он вырос на ферме, поэтому с детства любит животных.
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4/6  В своем блоге он дает советы тем, кто завел питомца недавно.
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5/6  У него дома две кошки, хотя он признается, что собак любит не меньше.
Фото:
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6/6  В своем Instagram Эван публикует фотографии с пациентами.
Фото:
Журнал People назвал 34-летнего Эвана Антина из Калифорнии «самым сексуальным» ветеринаром.
На своей странице мужчина публикует фотографии с животными и дает советы хозяевам, которые только недавно завели питомца.
Сейчас у него миллион подписчиков в Instagram. В одном из своих постов он написал, что вырос на ферме, поэтому любит животных с детства. Стать ветеринаром он решил в 18, а после колледжа стал экспертом по экзотическим животным и отправился в путешествие по шести континентам. Там он лечил змей, носорогов, слонов и аллигаторов.
Когда он вернулся работать в Америку, понял, что стал звездой Сети. Сейчас у него есть свой фан-клуб, а в свободное время он подрабатывает моделью и персональным тренером.
Красота , Фото
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