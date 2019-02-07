В Instagram нашли «самого горячего ветеринара»

У него дома две кошки, хотя он признается, что собак любит не меньше.

5/6 У него дома две кошки, хотя он признается, что собак любит не меньше.

В своем блоге он дает советы тем, кто завел питомца недавно.

4/6 В своем блоге он дает советы тем, кто завел питомца недавно.

Журнал People назвал 34-летнего Эвана Антина из Калифорнии «самым сексуальным» ветеринаром.

На своей странице мужчина публикует фотографии с животными и дает советы хозяевам, которые только недавно завели питомца.

Сейчас у него миллион подписчиков в Instagram. В одном из своих постов он написал, что вырос на ферме, поэтому любит животных с детства. Стать ветеринаром он решил в 18, а после колледжа стал экспертом по экзотическим животным и отправился в путешествие по шести континентам. Там он лечил змей, носорогов, слонов и аллигаторов.

Когда он вернулся работать в Америку, понял, что стал звездой Сети. Сейчас у него есть свой фан-клуб, а в свободное время он подрабатывает моделью и персональным тренером.