26-летний мужчина едет от России на конкурс красоты

Игорь Буянтуев, спасатель из Бурятии, представит Россию на конкурсе красоты. 26-летнего мужчину пригласили принять участие в состязании Mister International-2019, мужском конкурсе красоты. Буянтуева выбрали из 600 россиян, которые претендовали на место участника. В своё время Игорь отслужил в спецназе, где был снайпером, а с 2014 года он работал в поисково-спасательной службе. Парень много времени проводит в тренажёрном зале, однако находит время и для других занятий: он играет на гитаре и поёт, а также любит чтение. После конкурса Буянтуев планирует перебраться в Москву и заняться модельным бизнесом.