Как избавиться от синяка под глазом в домашних условиях

Гематома или синяк может возникнуть от удара, порой не сильного, но точечного. Хуже всего когда гематома образуется вокруг глаза или непосредственно под ним. Синяк под глазом вызывает вопросы у знакомых и прохожих, а замаскировать его получается не всегда. Лучше не скрывать проблему, а избавиться от синяка под глазом, используя народные средства или специальные гели в домашних условиях.

Почему образуется синяк

Гематома — это подкожное кровоизлияние, которое возникает из-за механического воздействия на мягкие ткани. Необходимо узнать механику его возникновения и рассасывания, чтобы более профессионально подбирать методику борьбы.

Небольшое кровоизлияние не сразу рассасывается под кожей. Необходимо время, чтобы след от гематомы прошел. Это связано с кровообращением. Чем оно интенсивнее, тем быстрее исчезает след от травмы. Поэтому неподалеку от магистральных сосудов гематомы исчезают быстрее, в то время как на лице, к сожалению, могут держаться даже месяц.

Особенно долго сохраняются следы на теле людей, у которых наблюдаются проблемы с кровообращением, закупоривание сосудов.

Чтобы избавиться от синяка под глазом быстро и в домашних условиях, необходимо подобрать средства, которые улучшают кровообращение. Желательно, чтобы они также снимали боль. Существуют как эффективные аптечные препараты, так и проверенные народные средства.

Преимущество различных средств, которые усиливают кровообращение, в том, что они не только устраняют синеватый след, но и помогают снять отек.

В некоторых случаях применяются отбеливающие средства. Они лишь визуально делают кожу светлее, скрывая тем самым уже довольно старый синяк, который успел пожелтеть. Например, в этих целях рекомендуется использовать картофельный крахмал. Подобный метод не подойдет, если нужно придумать, как избавиться от синяка под глазом в домашних условиях максимально быстро, всего за 1 день.

Если с отметиной нужно справиться как можно раньше, следует использовать профессиональные аптечные препараты, предназначенные для снятия отеков.

При выборе народных средств и медикаментов для рассасывания синяков следует:

убедиться, что они не вызывают аллергию, сначала намазав небольшой участок кожи на лице;

использовать только мягкие вещества, не приводящие к ожогу слизистой глаза;

по возможности пройти консультацию со специалистом, если планируется применять народные рецепты.

Профессиональные средства от синяков

В домашних условиях можно использовать многие препараты, продающиеся в аптеке без рецепта. Нужно лишь следовать инструкции и не превышать дозировку. Желательно не перебарщивать и со временем использования: если препарат наносится на кожу уже 5-7 дней, лучше посетить врача и проконсультироваться насчет продолжения лечения.

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Как же максимально быстро в домашних условиях избавиться от синяка под глазом, используя аптечные препараты? Можно придерживаться следующего алгоритма:

Наносить их сразу же после травмы. Чем раньше будет использовано средство, тем быстрее проявит себя эффект.

Использовать те средства, которые дают гарантированный результат в течение 12 часов. О том, как быстро действует препарат, можно узнать из инструкции или информации на упаковке.

Строго соблюдать правила применения и дозировку.

Далее представлены препараты, которые чаще всего используются при лечении гематом, возникших от удара.

Гепарин-Акрихин 1000

Гель Гепарин-Акрихин 1000 выпускается в алюминиевых тубах по 30 г. Стоимость 230-255 рублей за одну упаковку. В состав входит гепарин натрия (действующее вещество), а также добавки:

масло цветков апельсина;

масло лаванды;

этиловый спирт.

Необходимо убедиться, что у пациента нет аллергии на данные составляющие. Если непереносимость отсутствует, масла лаванды и цветков апельсина не только быстро устранят гематому, но и улучшат общее состояние кожи, снимут боль. Гель обладает приятным ароматом.

Лавандовое масло дополнительно обеззараживает кожу, предотвращая инфицирование. Единственный недостаток — спирт, содержащийся в составе, может вызывать сухость кожи.

Гель снимает отек, устраняет боль, способствует быстрому рассасыванию гематомы. За счет применения увеличивается циркуляция крови, снимается воспаление.

Как использовать данный препарат:

Выдавить гель на палец из расчета примерно 1 см вещества на 1 см кожи.

Мягко распределить состав по веку, стараясь оставить тончайший слой препарата.

Дать впитаться.

Повторять до 3 раз в день до рассасывания либо в течение 3-5 суток, если синяк не проходит сразу.

Гепарин-Акрихин позволяет устранить синяк полностью, если наносится на кожу сразу же после травмы. Откладывая терапию, пациент снижает действие препарата. Медикаменту необходимо минимум 12 часов, чтобы подействовать.

При нанесении нужно осторожно смазывать края глаз и век, так как при попадании на слизистую оболочку гель может вызывать слабое жжение. У особо чувствительных пациентов он приводит к аллергическим реакциям. Запрещено наносить гель на открытые раны и ссадины. Тем не менее, он разрешен к применению женщинам на стадии беременности или лактации.

Спасатель

Как же еще можно избавиться от синяка под глазом быстро? Гель Спасатель — еще один отличный способ, позволяющий в домашних условиях и всего за 1 сутки устранить видимый дефект. Этот препарат выпускается специально для детей. Именно малыши дошкольного возраста, младшие школьники и подростки чаще всего сталкиваются с появлением гематом в области лица.

Учитывая нежность детской кожи и повышенную предрасположенность к аллергическим реакциям, целесообразно использовать специальный детский гель. В то же время Спасатель подойдет и взрослым, если синяк не слишком большой.

Гель выпускается в тубах по 30 г, стоит от 150 рублей. Он действует следующим образом:

снимает гематомы:

ускоряет регенерацию тканей;

усиливает микроциркуляцию крови;

снимает раздражение и воспаление.

Это оптимальный вариант, если на лице появился не только синяк, но и ссадина. Гель можно наносить на кровоточащие или воспаленные ранки, более того, он ускоряет их заживление и способствует снятию болевых ощущений.

В составе содержится масло чайного дерева, топленое масло, витаминные добавки, пчелиный воск и масло лаванды. Способ применения:

Выдавить большое количество бальзама.

Легкими массирующими движениями втереть в веко и прилегающую область.

Дать бальзаму самостоятельно впитаться, стараясь не задевать его. Желательно прикрыть его повязкой, которая не будет впитывать состав.

По мере высыхания первого слоя нанести Спасатель еще раз.

Повторять до 2-3 раз.

Согласно отзывам покупателей, данное средство действительно помогает максимально быстро справиться с отеком и гематомой. Намазав его утром, вечером уже можно отправиться на деловую встречу.

Народные средства от синяка под глазом

Народные рецепты не рекомендуется использовать без консультации врача, но у них есть свои плюсы:

Гарантированный состав. Пациент точно знает, какие компоненты были добавлены в лечебную мазь, так как он сделал ее сам. В аптечные препараты часто добавляют химические компоненты, вызывающие аллергию или сильное недомогание.

Мягкое действие. При правильном подборе компонентов можно изготовить компресс или мазь, которая не вызовет ожог или раздражение слизистой оболочки глаза. Это очень важно, ведь слабое раздражение может быстро перерасти в воспалительный процесс, и тогда помимо синяка появится новая проблема.

Возможность практически неограниченного применения состава. В отличие от аптечных медикаментов, домашние средства не вызывают негативное действие на печень, а потому могут использоваться в больших объемах. Это приводит к тому, что и гематомы исчезают быстрее.

Тем не менее, народные рецепты подходят только в тех случаях, когда синяк не слишком большой, не сопровождается серьезным отеком или ссадинами. Если присутствует кровотечение, а гематома слишком темного оттенка и вызывает сильную боль, рекомендуется обратиться к специалисту.

Картофельный крахмал

Данное средство, как уже говорилось ранее, применяется для отбеливания кожи. Можно использовать его для скрытия уже почти прошедшего синяка. Если же человека интересует как в домашних условиях избавиться от синяка под глазом быстро, за один день, рекомендуется следующее.

Картофельный крахмал размачивается до состояния кашицы и прикладывается к пораженному веку. Следует оставить его на коже на 30 минут, при необходимости закрепив повязкой или компрессом. Затем вещество тщательно смывается.

Порошок бадяги

Данное средство продается в аптеке, но все равно считается народным. Его можно приобрести по цене от 50 до 100 рублей. Продаются упаковки по 10 грамм. Пол чайной ложки состава разводится одной столовой ложкой воды. Полученная кашица помещается в 1-2 слоя марли и прикладывается к глазу. Нельзя держать средство дольше 5 минут, это вызовет ожог слизистой.

Лук и соль

Средство жжется, поэтому не подойдет детям и чувствительным людям. Луковицу среднего размера либо половинку большой необходимо измельчить до состояния кашицы, затем добавить в нее столовую ложку соли. Необходимо, чтобы из измельченной луковицы появился сок. После этого состав нужно хорошо перемешать, удалить влагу при помощи ситечка или ватки. Кашица помещается на глаз вместе с компрессом на 7 минут.

Общие рекомендации

Независимо от выбранного способа борьбы с гематомой, рекомендуется соблюдать общие правила ее лечения:

Сразу после появления отметины нужно приложить к глазу что-нибудь холодное. Подойдет мешочек со льдом или упаковка замороженных продуктов, охлажденная упаковка из холодильника. В крайних случаях используется ледяная вода, но это более опасно для глаза. Держать холод у века нужно 10-15 минут с перерывами каждые 5 минут, чтобы не переохладить слизистую.

После охлаждения нужно как можно раньше подготовить лечебный состав.

Перед нанесением нужно убедиться, что на коже нет ранок и ссадин. Если они имеются, дополнительно проводится обеззараживание.

Наносится сам препарат.

После впитывания состава можно вновь воспользоваться льдом, но приложить не более, чем на 5 минут.

Если гематома все же не рассосалась к необходимому времени, всегда можно дополнительно осветлить ее крахмалом, а затем скрыть при помощи косметических средств. Синяк под глазом можно умело скрыть плотным консилером, припудрив сверху светлым оттенком пудры.