Как выглядеть лучше с помощью макияжа

Было бы хорошо всегда иметь возможность высыпаться и регулярно отдыхать, но чаще всего жизнь диктует свои правила на этот счет. Если ваша кожа устроила забастовку, а выглядеть хорошо необходимо здесь и сейчас, следуйте советам профессионалов и не ошибетесь.

О приемах, которые быстро исправят ситуацию, рассказывает визажист Krygina Studio, Аня Батанова.

Самый универсальный способ освежить лицо — это румяна. Здесь важно избегать типичных ошибок: когда мы заливаемся румянцем, розовеют не только щечки, и, если нанести продукт только на яблочки щек, вы получите привычный эффект накрашенного лица. Поэтому дополнительно стоит нанести немного румян на нос, на боковые поверхности лба, капельку на веки и на губы. Лучше всего для этого использовать кремовые текстуры, например concrete. Они лучше сохраняют текстуру кожи, не делая ее «припудренной» и матовой, а, наоборот, придают легкий естественный «влажный» эффект.

Еще один незаменимый продукт в борьбе с уставшей кожей — сияющая база. Если нанести сначала базу, а потом тон, кожа начнет как бы светиться изнутри, автоматически придавая лицу здоровый сияющий вид. Если вы не пользуетесь тональными средствами, а кожа в хорошем состоянии и без тона, ограничьтесь праймером и каплей консилера под глаза.

Этот способ особенно понравится тем, кто давно не был на юге и скучает по солнцу. Наберите немного бронзера на пушистую кисть и нанесите на линию роста волос, скулы, нос и шею. Лицо мгновенно будет выглядеть свежим и отдохнувшим, словно вы только вернулись из отпуска. Постарайтесь не переборщить — как и любой пигментированный продукт, бронзер требует меры в нанесении.

В отличие от бронзера, хайлайтер давно получил звание продукта, который можно наносить куда угодно и в любом количестве — эффект варьируется от легкого мерцания до невероятного «вечериночного» блеска. А еще, есть несколько хитростей, благодаря которым хайлайтер становится спасением в ситуации, когда необходимо срочно скрыть усталость. Нанесите немного продукта на подвижное веко и в уголок глаз, и, если в вашей косметичке найдется светло-бежевый кайал, слегка подведите им слизистую. Это поможет «распахнуть» взгляд и сгладить следы недосыпа.