Фигуристые девушки невероятной красоты

Сегодняшние стандарты красоты обязывают девушек быть стройными. Считается, что каждый лишний килограмм снижает привлекательность, поэтому красавицы проводят часы в фитнес-клубах и изнуряют себя диетами. Но есть и другие девушки. Они не следуют навязанным стереотипам и полагают, что крупные формы — не повод расстраиваться. Пышнотелые красотки оптимистично и жизнерадостно смотрят на мир и доказывают, что полнота — не недостаток.

27-летняя Хлое Маршалл — британская модель. Хлое всегда была девушкой с формами, но никогда не расстраивалась из-за этого. В 2008 году она завоевала титул «Мисс Суррей», а позже стала вице-мисс Англии. Тогда Маршалл заявила, что хотела доказать, что необязательно быть худой, чтобы стать королевой красоты. Сейчас Хлое — преуспевающая модель plus-size.

Видео расскажет о других красотках, доказавших, что лишний вес — не помеха ни карьере, ни личному счастью.