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Фигуристые девушки невероятной красоты 

Рамблер 17 минут назад
Сегодняшние стандарты красоты обязывают девушек быть стройными. Считается, что каждый лишний килограмм снижает привлекательность, поэтому красавицы проводят часы в фитнес-клубах и изнуряют себя диетами. Но есть и другие девушки. Они не следуют навязанным стереотипам и полагают, что крупные формы — не повод расстраиваться. Пышнотелые красотки оптимистично и жизнерадостно смотрят на мир и доказывают, что полнота — не недостаток.
27-летняя Хлое Маршалл — британская модель. Хлое всегда была девушкой с формами, но никогда не расстраивалась из-за этого. В 2008 году она завоевала титул «Мисс Суррей», а позже стала вице-мисс Англии. Тогда Маршалл заявила, что хотела доказать, что необязательно быть худой, чтобы стать королевой красоты. Сейчас Хлое — преуспевающая модель plus-size.
Видео расскажет о других красотках, доказавших, что лишний вес — не помеха ни карьере, ни личному счастью.
Красота , Видео , Здоровье , Мода
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