Десантник из Подмосковья бросил службу и заделался стилистом Пэрис Хилтон

Бывший десантник из подмосковной Шатуры Роман Савин сменил профессию и стал стилистом-визажистом. Об этом сообщил Telegram-канал 360tv в пятницу, 8 февраля.

По словам Савина, в воздушно-десантных войсках его не научили ничему полезному, и прыгать с парашютом ему тоже не понравилось.

Отмечается, что Савин делал укладку американской певице Пэрис Хилтон во время ее поездки в Москву.

В настоящий момент бывший десантник дает мастер-классы и читает лекции о мейкапе в Москве. Молодой человек также открыл свою студию макияжа.

В январе 2018 года ребенок из Китая прославился в сети благодаря выдающимся парикмахерским навыкам. Родители шестилетнего Цзяна Хунци (Jiang Hongqi) — владельцы салона красоты в городе Суйнин — познакомили сына с профессией, когда ему было четыре года. Сначала мальчику помогали взрослые мастера, а затем он начал обслуживать клиентов самостоятельно.