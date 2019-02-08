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Десантник из Подмосковья бросил службу и заделался стилистом Пэрис Хилтон 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: @roman_mua
Бывший десантник из подмосковной Шатуры Роман Савин сменил профессию и стал стилистом-визажистом. Об этом сообщил Telegram-канал 360tv в пятницу, 8 февраля.
По словам Савина, в воздушно-десантных войсках его не научили ничему полезному, и прыгать с парашютом ему тоже не понравилось.
Отмечается, что Савин делал укладку американской певице Пэрис Хилтон во время ее поездки в Москву.
В настоящий момент бывший десантник дает мастер-классы и читает лекции о мейкапе в Москве. Молодой человек также открыл свою студию макияжа.
В январе 2018 года ребенок из Китая прославился в сети благодаря выдающимся парикмахерским навыкам. Родители шестилетнего Цзяна Хунци (Jiang Hongqi) — владельцы салона красоты в городе Суйнин — познакомили сына с профессией, когда ему было четыре года. Сначала мальчику помогали взрослые мастера, а затем он начал обслуживать клиентов самостоятельно.
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Красота , Роман Савин , Пэрис Хилтон
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