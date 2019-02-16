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8 обычных вещей, вызывающих морщины 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Из 13 в 30"
Многие вещи, которыми мы пользуемся каждый день, провоцируют раннее появление морщин.

Скрабы для лица и агрессивные маски

При их использовании повреждается естественный защитный барьер кожи, из-за чего она становится сухой и уязвимой для повреждений. Так на коже появляются трещины.

Горячая вода

Умывание горячей водой также пересушивает лицо. Ей не хватает влаги, что приводит к возникновению морщин.

Очки

Не игнорируйте даже незначительное ухудшение зрения. Ведь привычка щуриться появляется очень быстро, а вскоре после этого — и морщины вокруг глаз. Также не забывайте о солнечных очках, пусть они всегда лежат в сумочке в любое время года — не только летом. Поэтому если на улице очень светло, и вы собираетесь провести там много времени — берите очки.

Компьютер

Когда вы долго сидите за компьютером прищурившись, образуются складки между бровями. А когда вы смотрите в смартфон, согнув шею, появляются глубокие горизонтальные складки на шее.

Сигареты

Курение ухудшает кровоснабжение, и питательные вещества медленнее поступают к коже, разрушается коллаген, и упругость кожи теряется.

Соломинка для коктейлей

Регулярно пользуясь соломинкой, мы сжимаем мышцы вокруг губ, а морщины там образуются очень быстро и старят лицо.

Малоподвижный образ жизни

Ученые из канадского университета Макмастера недавно провели исследование, которое показало, что, если двигаться хотя бы по 30 минут в день, то можно не только сохранить молодость кожи, но и улучшить ее состояние, если она была повреждена.

Мимика

Конечно, не нужно ограничивать себя в проявлении эмоций, однако стоит постараться всегда «держать лицо».
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