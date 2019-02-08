7 способов навредить волосам

Мы относимся к волосам слишком серьезно и слишком легкомысленно одновременно. Забота о волосах проявляется в приобретении множества средств из рекламы, но многие из них не несут в себе заявленного эффекта. Легкомысленность выражается в том, что мы сами вредим своим волосам, не думая о главном. Если у тебя есть перечисленные привычки, то поспеши от них избавиться, каждая ухудшает состояние волос.

Частая температурная обработка

Если ты не модель и не артист, то не нужно создавать своим волосам аналогичную профессиональную опасность. Ежедневные процедуры разрушают здоровье волос, со временем негативное действие фенов и утюжков становится очевидным. К сожалению, многие женщины зависимы от этих процедур и своего внешнего вида, они заставляют свои волосы переносить непосильные испытания каждый день. Перейди на естественную сушку волос, и ты заметишь изменения в их состоянии.

Окрашивание волос

Частое окрашивание не менее вредно, чем частая термическая обработка. Не нужно уподобляться хамелеону и кардинально менять цвет волос каждый месяц. Химические вещества из красок воздействуют не только на сам отросший волос, но и на кожу, на корень волоса.

При частых окрашиваниях волосы отрастают уже нездоровыми, начинают истончаться и выпадать.

Мытье холодной или горячей водой

Для того, чтобы мыть голову, нужно использовать воду комнатной температуры или немного теплее, но чтобы она не сильно превышала температуру тела. Слишком холодная или слишком горячая вода для мытья головы вредит волосам и сушит кожу, состояние волос ухудшается.

Слишком частое расчесывание

Многие до сих пор верят в миф, что для красоты волос женщины должны их расчесывать по сто раз каждый день. Если расчесывать волосы более десяти раз за один подход, то это приведет к повреждениям корней, секущимся кончикам, катастрофическому выпадению волос.

Злоупотребление белком

Волосам требуется получать белок изнутри, то есть через питания. Белок оказывает укрепляющее и восстанавливающее действие, но с ним важно не перестараться. Избыток белка в питании ухудшает состояние волос. Хорошего должно быть в меру, это касается и питания.

Собирание в хвосты

Длинные волосы часто мешают, поэтому девушки собирают их в хвост, плетут косички, используют различные заколки и прочие приспособления для фиксации волос. Если постоянно собирать волосы, это скажется на состоянии корней и кожи головы.

Ежедневное мытье

Мыть голову необходимо, но при ежедневном проведении данной процедуры она приносит больше вреда, чем пользы. Если мыть голову каждый день, волосы станут более жесткими и ломкими, средняя рекомендуемая периодичность — один раз в три дня.