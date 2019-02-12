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Пугающие мифы и правда о фотоомоложении 

Passion.ru 12 февраля 2019
Фото: passion.ru
Фотоомоложение популярно для решения проблем пигментации, сосудистых поражений, снижения тургора, тонуса и эластичности кожи. Есть ли связь процедуры с солнцем, опасна ли она, если вам нельзя загорать. Вокруг процедуры фотоомоложения ходит много мифов.
Чего же на самом деле стоит ожидать, а чего не стоит бояться пациенту во время и после процедуры фотоомоложения — в материале Passion.ru и врача-косметолога Валерии Паниной.
Справка: Фотоомоложение — процедура обработки кожи специальным аппаратом, принцип работы которого основан на селективном фототермолизе. Аппарат излучает мощные вспышки света, которые проникают в кожу и выборочно поглощаются поврежденными хромофорами (меланином или гемоглобином). Поглощенная энергия преобразуется в тепло, прогревает мягкие ткани, коагулируя поврежденный участок кожи, который сходит через несколько недель после лечения. В зависимости от степени дефекта кожи доктор может самостоятельно регулировать длину световых излучений и интенсивность их воздействия. Чаще всего в современной косметологии процедура используется для Обычно пациенту требуется курсовое лечение — несколько сеансов с промежутком в 2-3 недели.

Миф № 1. Это болезненная процедура.

Факты. Безусловно, все индивидуально, болевой порог у каждого пациента свой. В целом процедура безболезненная, но чувствительная, чаще всего ощущается тепло, небольшое жжение, но интенсивной болезненности нет. Не требует применения местной анестезии. Время проведения процедуры всего около 15-20 минут, и если вдруг пациенту будет совсем некомфортно, специалист может уменьшить мощность воздействия.

Миф № 2. Отсутствует реабилитационный период.

Факты. Все опять же зависит от состояния кожи. Если на ней нет выраженных видимых проблем, то процедура проходит без реабилитационного периода. В таких случаях возможно лишь небольшое покраснение лица в течение непродолжительного (до часа) времени после процедуры.
Если же на коже наблюдается сильная пигментация, то в реабилитационном периоде она приобретает более темный цвет, а затем исчезает. Время потемнения — индивидуально, в среднем несколько дней.
При наличии обильной сосудистой сети за счет более интенсивного воздействия возможен отек лица, который может длиться до 24 часов, а также образование петехиальных пятен и/или гематом, исчезающих в течение 5-7 дней.

Миф № 3. Нельзя проходить процедуру при повышенной чувствительности кожи к солнцу.

Факты. При наличии в анамнезе аллергического дерматита, возникающего на солнечное излучение, процедура действительно противопоказана. Так же нельзя делать фотоомоложение при приеме фотосенсибилизирующих (увеличивающих светочувствительность кожи) препаратов, таких как изотретиноин (необходимо отменить за 6 месяцев до начала лечения), антибиотиков тетрациклинового ряда.
Не рекомендовано проведение фототерапии в летний период времени, однако и не противопоказано при условии соблюдения всех рекомендаций лечащего врача. Вообще лучшим временем для такого курса лечения считается период с октября по апрель. Но абсолютно точно нельзя делать процедуру на свежий загар — в течение 1-2 месяцев до процедуры. Также необходимо избегать загара в течение 1 месяца после процедуры, а дальше обязательно использовать крема с SPF-защитой в течение курса лечения и 1 месяца после него.

Миф № 4. Фотоомоложение провоцирует фотостарение.

Факты. Развеем этот миф. Фотостарение вызывают УФ-лучи, и чтобы вспышки не навредили коже, в диапазоне аппарата их нет. Напротив, световой пучок, нагревая клетки, стимулирует их на выработку коллагена и эластина, что способствует регенерации кожи, оказывает глубокий омолаживающий эффект.

Миф № 5. Мгновенный эффект от процедур.

Факты. В действительности результат очень зависит от начального состояния кожи пациента. Насколько процедура оказалась эффективной при чрезмерной пигментации и сосудистой сетке, можно оценивать спустя две недели после ее проведения. Однако важно помнить, что необходим курс, а не одна процедура. Обычно это 2-3 сеанса, редко — 4-5. Если же говорить об эффекте омоложения, то стоит учитывать, что в среднем коже необходимо 2-3 месяца для синтеза нового коллагена и эластина, поэтому максимальный эффект улучшения тонуса и тургора можно ожидать не ранее, чем через 2 месяца после завершения курса.

Миф № 6. Фотоомоложение процедура для женщин 45+

Факты. Нет. Процедуру фотоомоложения можно и нужно делать в гораздо более раннем возрасте, если есть к этому показания. Так как в первую очередь она направлена на борьбу с пигментацией, сосудистой сеткой, пятнами постакне, что является основными болевыми точками проблемной молодой кожи.
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