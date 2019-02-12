Как понять, что пора менять косметолога

Поиски хорошего косметолога похожи на запутанный квест. Тем более когда вы, кажется, нашли «того самого», сложно решиться попробовать услуги другого специалиста. Казалось бы, зачем? Этот косметолог знает наизусть вашу кожу, а вы — все меню его услуг. Поверьте, могут быть причины, почему новый специалист лучше старых двух.

Затянувшийся результат

Главная задача любого косметолога — решить проблему, с которой вы пришли, на долгое время, а если возможно, то навсегда. Если вы ходите к косметологу уже достаточно долго, а положительной динамики все нет, стоит задуматься о квалификации этого специалиста. Но все зависит от той или иной процедуры, которую вы делаете: например, курс мезотерапии лица в среднем длится 6–10 сеансов. Именно за такое время реально добиться эффекта омоложения и осветления кожи. Если же этого не случилось, то, возможно, врач подобрал неправильный «коктейль» или использует сомнительные препараты.

Длительное отсутствие вау-эффекта может быть также связано с тем, что врач не назначает дополнительных необходимых препаратов для домашнего ухода (тот же эффект от мезотерапии нужно поддерживать антивозрастными процедурами и кремами от пигментации) или сознательно растягивает работу на большее количество сеансов. Возможно, стоит сравнить длительность курса с предложением в другом салоне?

Слишком частые визиты

Единой рекомендации, как часто стоит посещать косметолога, нет. Главное — делать это систематически. Частота посещений зависит от конкретных процедур, типа кожи, генов и, конечно, проблемы, с которой вы пришли.

Но у каждой процедуры есть, во-первых, восстановительный период (ту же мезотерапию лица следует делать с интервалом в 5–10 дней), а во-вторых, курс, в течение которого она действительно эффективна (в случае мезотерапии это полгода). А вот механическую чистку лица (если проблемы с акне не очень глобальные) советуют делать не чаще раза в месяц, чтобы не травмировать кожу. Поэтому о частоте той или иной процедуры лучше всего проконсультироваться с несколькими специалистами.

В перерывах между визитами к косметологу используйте косметику для домашнего ухода. Выбирайте средства, которые разработаны специально для глубокого и мягкого очищения кожи.

Незнание новых технологий

Вы когда-нибудь слышали о BBL-терапии или о прималифтинге? А ваш косметолог? Хороший специалист постоянно развивается, следит за трендами, спешит обучиться новым методикам и применить их на практике. Соответственно, предложить их вам.

Если ваш косметолог из месяца в месяц (а то и из года в год) предлагает для решения проблемы одну и ту же процедуру, возможно, это говорит о его низкой квалификации. Так, например, недавно появился новый вид биоревитализации — пептидный. Если вы часто делаете эту процедуру, а ваш врач не слышал о ее апгрейде, стоит задуматься о походе в другой салон, где уже ввели новую методику.

Несовпадение в вопросах о красоте

Результаты многочисленных опросов в США и европейских странах показали: более 85% женщин недовольны своей внешностью по одному и более параметрам. Но согласитесь: эти пресловутые параметры (понятие красоты) у каждой из нас свои.

Пухлые губы как у Анджелины Джоли или Скарлетт Йоханссон нравятся далеко не всем, так же, как и густые брови Кары Делевинь мало кто считает идеальными. Так что если вы с вашим косметологом не совпадаете во взглядах на прекрасное, пользоваться его услугами долгое время не стоит, лучше поискать специалиста, который согласен с вашими идеалами.

Личное неприятие

Любой специалист, работающий с людьми, должен быть немного психологом. Особенно косметолог. В его интересах создать благоприятную атмосферу, чтобы клиент чувствовал себя спокойно и смог расслабиться.

На приеме обратите внимание, какие вопросы задает вам косметолог, комфортно ли вам отвечать на них. И не стесняйтесь спрашивать сами: так вы не только узнаете больше подробностей о процедуре, но и сможете оценить, насколько вам психологически близок специалист. Это очень важно, ведь ему вы доверяете заботу о своем внешнем виде и здоровье. Если вам некомфортно во время визитов к своему косметологу — обратитесь к другому специалисту.

Анастасия Станиславовна Самарина, косметолог: