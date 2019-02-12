Как остановить выпадение волос

Красивые локоны — богатство любой девушки. Но иногда они начинают «покидать» нашу голову. WomanHit.ru расскажет, как бороться с этой проблемой

Эта, скажем честно, ужасно неприятная проблема может настичь и мужчину, и женщину. И если для мужчины выпадение волос не критично, но женщина начинает паниковать, что вполне естественно.

Как известно, за день мы теряем около ста волосков, что является нормой. Однако довольно часто волосы «лезут» со страшной силы, и тут уже нужно предпринимать какие-то действия. Как же помочь волосам остаться на голове и укрепить их, мы расскажем далее.

Причины выпадения

Волосы могут покидать нашу голову по множеству причин, но все они вытекают из состояния организма. Если мы говорим о женщинах, выпадение волос может быть связано с нарушением гормонального баланса либо проблемами в гинекологии. Тем не менее вы можете обнаружить клок волос на подушке и после затяжной простуды: инфекционные заболевания способствуют ослаблению организма, что ведет к нарушению кровотока и, как следствие, к плохому кровоснабжению волосяных луковиц. В любом случае, если проблема выпадения волос затянулась, обратитесь к специалисту-трихологу.

Вспомните, когда именно вы заметили проблему, возможно, вы резко изменили рацион питания или используете слишком агрессивные средства для ухода.

Что можно сделать самой

Во-первых, нужно понять, что подход к борьбе с выпадением не будет одноэтапным. Вам придется воспользоваться, как минимум, несколькими способами, например, массаж и обогащение рациона витаминами.

Народные методы, проверенные временем

Да, на дворе 21 век, но отвары и настойки из трав до сих пор оказывают нам услугу. Кроме того, не только травы, но и масла относятся к народной терапии. Полезные для волос масла: репейное, касторовое и оливковое.

Репейное масло, пожалуй, самое эффективное, его можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими методами. Желательно комбинировать с изменением рациона. Для начала определите свои тип волос, после чего начинайте действовать, например, если у вас секутся кончики, да и длина страдает, добавьте в рацион яичный белок, кисломолочные продукты.

Если волосы жирные, обратите внимание на рецепты масок с горчицей: это не только поможет активировать спящие луковицы, но и укрепит волосы по всей длине. Отвар из ромашки прекрасно успокоит кожу головы и устранит перхоть и дерматит.

Несколько рецептов для проблемных волос

Маска из пшеницы

Возьмите 2 столовые ложки пророщенной пшеницы, растительное масло, но лучше все же репейное, и красный перец. Смешайте до получения однородной массы, после чего нанесите на кожу головы и оставьте на 10 минут.

Масляная маска

Берем репейное или оливковое масло (2 ст. ложки), сухую горчицу (половину чайной ложки), желток яйца. Опять же, смешиваем и наносим на волосы. Делать такую маску рекомендуется не более 2 раз в неделю. Кроме лечебного эффекта, она окажет увлажняющее действие на волосы.

Ополаскивание отваром трав

Вместо вредной воды из-под крана, где содержатся тяжелые металлы, попробуйте ополаскивать волосы настоем из трав, например, настоем лопуха, крапивы или бессмертника. Эти травы считаются лучшими в борьбе с проблемами волос и кожи головы.

Уход за волосами

При расчесывании будьте аккуратны, не выдергивайте волосы расческой. Купите мягкую щетку и начинайте расчесывать запутанные волосы от кончиков, постепенно подбираясь к корням. Откажитесь от тугих резинок, которые нещадно выдирают волосы. Кроме того, постоянное использование утюжков и плоек не добавит вашим волосам здоровья. Причиной выпадения может стать и банальное наращивание волос. Известно, что капсульное наращивание способствует не столько внешнему увеличению, сколько ослаблению живых волос. Расчесывайте только сухие волосы: в мокром виде они слишком слабые, да и вряд ли вы распутаете мокрые пряди без «потерь». Старайтесь как можно реже использовать фен. Чтобы волосы оставались с вами и стали еще гуще и крепче, следуйте нашим рекомендациям:

Подводя итог, от вас требуется снизить нагрузку на волосы, начать активно ухаживать при помощи щадящих средств, пересмотреть рацион и, если проблема слишком затянулась, обратиться к специалисту.