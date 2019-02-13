Средства от перхоти из простых компонентов

Перхоть может появляться по ряду причин, самая частая из них — сухость кожи головы из-за негативного воздействия окружающей среды и агрессивной укладки. Хорошее средство от перхоти не обязательно будет дорого стоить, большинство компонентов для его приготовления можно найти прямо у себя на кухне. Лучшие народные средства от перхоти состоят из доступных продуктов — сода, лимонный сок, различные масла. Далее перечислены самые эффективные народные средства от перхоти в домашних условиях, они подходят для любого типа кожи.

Лимонный сок и пищевая сода

Очень эффективное средство от перхоти в домашних условиях, сода уничтожает патогенную флору на коже головы, лимон — борется с сухостью. В сухую соду нужно добавить несколько капель лимонного сока и размешать, чтобы получилась паста. Эта паста наносится на кожу головы при помощи кисти, через 15-20 минут смывается при помощи шампуня. Используй это средство против перхоти дважды в неделю, и уже через пару недель заметишь, что перхоти стало гораздо меньше.

Оливковое масло и семена пажитника

Семена пажитника и оливковое масло — это лучшее средство от перхоти, но мало кто про него знает. Семена пажитника нужно замочить в воде на пять часов, затем измельчить их и добавить в пасту оливковое масло. Смесь наносится на кожу головы на 15-20 минут, используется дважды в неделю.

Такие домашние средства от перхоти работают с первого раза.

Шампунь с аспирином

Все знают, что можно купить средство от перхоти в аптеках, но мало кто догадывается, что это обыкновенный аспирин. Измельченная таблетка аспирина добавляется в порцию мягкого шампуня, достаточную для одного использования. Шампунь с аспирином используется как обычно, нужно уделить внимание кожи головы — мягко помассировать с шампунем, затем смыть.

Лимонный сок и яблочный уксус

Оба эти компонента кажутся едкими, но вместе они образуют эффективное средство от перхоти для использования дома. Для приготовления нужно смешать часть яблочного уксуса и часть лимонного сока, затем нанести на кожу головы при помощи кисти. Примерно через полчаса полосы можно промыть шампунем, это эффективное домашнее средство от перхоти при регулярном использовании.

Алоэ вера и лимонный сон

В рекомендациях про лечение перхоти народными средствами часто упоминается алоэ вера. Сок этого растения смешивается с лимонным соком и наносится на голову, состав нужно выдержать на голове как минимум 15 минут. Это мягкое средство от перхоти, отзывы тех, кто использует алоэ вера, отмечают уменьшение зуда и покраснения, вызванных перхотью.

Кокосовое масло и эфирное масло розмарина

Основа средства — кокосовое масло, несколько капель эфирного масла розмарина являются активным действующим веществом. Смесь масел можно держать на голове час и даже больше. Кокосовое масло будет увлажнять кожу головы, масло розмарина — избавлять от перхоти, вместе они составляют мощное средство от перхоти комплексного действия.