Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эволюция женского бюста в 20 веке 

Рамблер 11 часов назад
В шестидесятые годы прошлого века одним из кинематографических секс-символов была Джейн Фонда. Джейн не обладала выдающейся фигурой, однако это не помешало ей сняться в эротической фантастической картине «Барбарелла». Кстати, грудь актрисы тоже была по нынешним меркам скромной: у неё был размер 34B, что соответствует нашему второму. В семидесятые годы в лидеры вырвалась Барбра Стрейзанд, обладательница женственных форм. У неё был уверенный третий размер груди, и это определённо нравилось мужской половине публики. В восьмидесятые всё более популярной становится пластическая хирургия, а самой востребованной операцией — увеличение бюста. Красавицы ориентировались на звезду Голливуда Дэрил Ханну, которая могла похвастаться четвёртым размером бюста. А вот девяностые стали десятилетием Памелы Андерсон, чей бюст размера 34DD (пятого) казался идеальным.
Смотрите видео и узнайте, какие сегодняшние звёзды могли бы стать секс-символами в разные годы.
Женский форум1
Красота , Видео , Звёзды , Памела Андерсон , Барбра Стрейзанд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего не стоит делать на свидании вслепую
Опасности офиса, или Как работа мешает нам худеть1
Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин
Как спастись от маньяка1
В Гонконге поставили автомат для покупки свиданий
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Самые красивые женщины Латинской Америки
Звёзды
Эволюция женского бюста в 20 веке
Красота Звёзды
Футболистка стала двойником поп-звезды Рианны
Звёзды Красота
Когда голубой сыр становится отравой
Еда Здоровье
Почему Дмитрия Марьянова не спасли
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение