Эволюция женского бюста в 20 веке

В шестидесятые годы прошлого века одним из кинематографических секс-символов была Джейн Фонда. Джейн не обладала выдающейся фигурой, однако это не помешало ей сняться в эротической фантастической картине «Барбарелла». Кстати, грудь актрисы тоже была по нынешним меркам скромной: у неё был размер 34B, что соответствует нашему второму. В семидесятые годы в лидеры вырвалась Барбра Стрейзанд , обладательница женственных форм. У неё был уверенный третий размер груди, и это определённо нравилось мужской половине публики. В восьмидесятые всё более популярной становится пластическая хирургия, а самой востребованной операцией — увеличение бюста. Красавицы ориентировались на звезду Голливуда Дэрил Ханну, которая могла похвастаться четвёртым размером бюста. А вот девяностые стали десятилетием Памелы Андерсон , чей бюст размера 34DD (пятого) казался идеальным.

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