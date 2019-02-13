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Какие бьюти-процедуры не позорно делать мужчинам 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
​Долгое время считалось, что если мужчина хоть иногда стрижет ногти и моется, его уже можно назвать ухоженным и от души благодарить. К счастью, времена этих дремучих убеждений давно позади.
Разбираемся, за какими процедурами мужчины все чаще захаживают в салоны и почему в этом нет ничего стыдного.

Коррекция скул и челюсти филлерами

Четкая линия подбородка и острые скулы — примерно так выглядели супергерои в комиксах. Несколько инъекций могут помочь обрести мужчине желаемый мужественный вид. Правда, действие от такой процедуры длится не слишком долго, и требует постоянного обновления.

Избавление от морщин

По словам врачей, за последние 5 лет число мужчин, которые пользуются услугами косметологов, увеличилось на 20%. Мужчины тоже хотят быть красивыми и молодыми. Инъекции от морщин — одна из самых популярных процедур для мужской части населения.

Инъекции от потливости

Одинаково часто и мужчины и женщины обращаются к косметологу за инъекциями ботокса. При подкожном введениии они блокируют потовые железа и человек начинает потеть меньше.

Мезотерапия волосяной части головы

Не секрет, что мужчины подвержены облысению больше чем женщины. Альтернатива пересадке волос — инъекции с витаминами и минералами. Препараты вводятся в кожу головы и активизируют обменные процессы, которые, как утверждают врачи, способствуют росту волос.

Избавление от шрамов

Шрамы, возможно, украшают мужчину. Однако сегодня все больше мужчин предпочитают избавляться от рубцов на теле, маскируя их татуировками или убирая с помощью лазеров.
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