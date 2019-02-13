Модель в рекламе белья для полных разъярила женщин

Британский онлайн-ретейлер Boohoo нанял стройную модель, чтобы рекламировать белье для полных, и разъярил покупательниц. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографии 26-летней Анны Фитцдорф в боди черного, красного и бордового цветов появились на сайте интернет-магазина. В описании к продуктам было указано, что девушка представляет нижнее белье 16-го размера (XXL), в то время как в реальной жизни она носит 12-й (L).

Возмущенные покупательницы высказали свое недовольство в соцсетях.

«Вам нужно приглашать реальных плюс-сайз моделей. У них должен быть хотя бы 16 размер, чтобы мы, крупные девушки, могли представить, как будем выглядеть в этой одежде. У большинства из нас нет таких подтянутых бедер и плоского живота», — призвала одна из них в Twitter.

«Если она плюс-сайз, то у меня что, патологическое ожирение? Boohoo, разберись с этим», — возмутились другие.

«Простите, но то, что вы имеете в виду под "плюс-сайз" — ненормально. Мы хотим видеть разные фигуры, а не очередной пример для подражания», — разочарованно отметили пользователи.

«А вы вообще видели плюс-сайз моделей Boohoo? Это точно какая-то шутка», — недоумевали юзеры.