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Как отрастить длинные ресницы 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Подскажем, что пить, есть и наносить на ресницы, чтобы они росли как на дрожжах.
Возможно, вы удивитесь, но строение волос практически не отличается от строения бровей и ресниц — разве что они более жесткие за счет меньшей длины. А это значит, что то, что эффективно для роста волос, будет одинаково действовать и на ресницы. WomanHit.ru знает секреты роста длинных и густых ресниц, которые сведут с ума любого мужчину.

Витамины А и Е

Группа ретиноидов и токоферолов отвечает в нашем организме за рост волос. Витамины группы А отвечают за обновление клеток и укрепление тканей — ресницы будут реже выпадать и быстрее расти. Наибольшая концентрация ретиноидов в мясе, жирной рыбе, молочных продуктах, зелени, овощах с мякотью оранжевого и желтого цвета — болгарский перец, тыква, картофель, авокадо, фруктах — дыня, абрикос, слива. Витамины группы Е противостоят микробам и распространению инфекций, а также прочищают сосуды — к ресницам будет поступать больше питательных элементов, еще глаза будут защищены от воспалений. Они содержатся в мясе, курице, рыбе, крупах — овсянка и гречка, бобовых — фасоль, горох, соя, молочных продуктах.

Базовые масла

В косметологии активно применяют масляные обертывания для роста волос. Наиболее эффективными для ресниц являются касторовое и репейное масло, масло абрикосовой косточки, миндальное масло. Они также богаты витаминами А и Е и другими — способствуют уменьшению выпадения ресниц, делают их толще и мягче. Купить их можно в аптеке или косметическом магазине — обратите внимание на состав: в нем должно быть только масло. Советуем наносить масло на ресницы ежедневно перед сном. Возьмите старую щеточку от туши и обмакните кончик в масло — этой порции хватит на оба глаза. Зигзагообразными движениями, двигаясь от корней ресниц к кончикам, проведите по ним щеточкой. Так вы не только равномерно распределите масло, но и сделаете массаж корней ресниц, отшелушив мертвые клетки, что дополнительно простимулирует их рост. Утром умойтесь с гелем или пенкой, чтобы убрать остатки масла, иначе ваша тушь будет скатываться.

Сыворотки для роста ресниц

В последнее время стали популярны различные сыворотки для роста ресниц. В их составе растительные протеины, витамины и экстракты: витамин В8 — инозитол; В7 — биотин; пентапептид — стимулятор выработки коллагена — белка, отвечающего за эластичность и крепость волоса; экстракт листьев розмарина и родиолы розовой — увеличивают микроциркуляцию крови; гиалуроновая кислота — увлажняет волос. За счет богатого питательными веществами состава ресницы действительно ускоряют рост, правда их экстремальная длина сохраняется только на тот период, что вы пользуетесь сывороткой. Главные минус — высокая цена: не каждый может позволить себе купить средство для роста ресниц за 3—5 тысяч рублей.

База под тушь

Пожалуй, самое простое в применении косметическое средство. В качестве базы можно использовать как специальные густые сыворотки, которые нужно наносить перед слоем туши, так и старые «бабушкины» методы. В составе первых практически не содержится полезных для роста ресниц веществ, однако они делают их визуально длиннее и толще — результат появится при первом применении, а не через месяц. Из старых проверенных методов можем посоветовать нанести сначала слой туши, затем припудрить ресницы пушистой кистью и вновь нанести слой туши. Не забудьте расчесать ресницы щеточкой, чтобы разделить их.
Если вы хотите, чтобы ресницы выглядели длинными и без косметики, тогда стоит пересмотреть питание и уход за ними. В обратном случае для визуального объема и удлинения ресниц достаточно специальных косметических средств.
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